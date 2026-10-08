Mielcarek zrobił karierę dzięki Ziobrze? Sędzia zareagował na słowa ministra Żurka

Szef resortu sprawiedliwości, komentując nieprawomocne postanowienie, które wydał s. Mielcarek, krytykował uzasadnienie sądu. Mówił też, że przedstawiciel Sądu Okręgowego w Warszawie został awansowany przez „upolitycznioną” (za rządów m.in. Prawa i Sprawiedliwości) Krajową Radę Sądownictwa. „Spójrzmy prawdzie w oczy – kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości? To neosędzia” – pisał na platformie X PG.

Jak przypomniała „Rzeczpospolita”, w reakcji na te słowa s. Mielcarek zapowiadał wytoczenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych Żurkowi.

W rozmowie z dziennikiem sędzia zapewnił, że jego kariera zawodowa „nie przyspieszyła dzięki Zbigniewowi Ziobrze” – byłemu szefowi MS, któremu Prokuratura Krajowa zarzuca nawet 26 czynów w śledztwie dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu FS. Były prokurator generalny przebywa obecnie za granicami Polski, by uniknąć zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

Sędzia, który wydał list żelazny posłowi PiS, zabrał głos. „Moja kariera przebiegała w typowy sposób”

– Z mojej perspektywy [kariera – red.] wręcz zwolniła. Brałem udział w procedurze nominacyjnej, która trwała blisko trzy lata. Nie przyjąłem żadnej funkcji prezesa lub wiceprezesa, nie byłem na delegacji w MS, nie byłem delegowany do sądu wyższego rzędu. Moja kariera przebiegała w typowy, bynajmniej nie przyspieszony, sposób. Gdy trafiłem do Sądu Okręgowego w Warszawie, a jego prezesem był s. Piotr Schab, to mimo że przez ponad 20 lat orzekałem w sprawach karnych, trafiłem do wydziału ubezpieczeń społecznych – wskazał (cytat za „Rz”).

Jak sprawy potoczyły się dalej? – Zmienić wydział udało mi się dopiero po jakimś czasie, gdy zwolniło się miejsce w wydziale karnym – zaznaczył.

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