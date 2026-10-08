Nowy sondaż: KO daleko przed PiS. Kłopoty koalicjantów Tuska

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Wśród respondentów zdecydowanych, na kogo oddać głos, ugrupowanie uzyskało 35,7 proc. poparcia – o 0,7 pkt proc. więcej niż we wrześniu.

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 18,7 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,8 pkt proc. KO ma więc niemal dwukrotnie wyższe poparcie niż największa partia opozycyjna.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 14,9 proc. Ugrupowanie zyskało 0,8 pkt proc. i traci do PiS już tylko 3,8 pkt proc.

Cztery partie prawicy z wynikiem 47,5 proc.

Do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 8,2 proc. zdecydowanych wyborców. Poparcie dla partii wzrosło o 0,5 pkt proc.

Lewica uzyskała 7 proc., notując spadek o jeden punkt. Tuż nad progiem znalazł się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z wynikiem 5,7 proc. – o 0,7 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Zsumowane poparcie dla PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Rozwoju Plus wynosi 47,5 proc. Nie oznacza to automatycznie powstania wspólnej większości – partie musiałyby porozumieć się po wyborach, a do oceny podziału mandatów konieczne byłyby dokładniejsze dane. Wynik pokazuje jednak, że rozdrobniona prawica dysponuje łącznie poparciem porównywalnym z całym obecnym obozem rządzącym.

KO, Lewica, Polska 2050 oraz PSL uzyskują razem 47,3 proc. głosów zdecydowanych wyborców. Problemem koalicji pozostają jednak wyniki jej mniejszych ugrupowań.

Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Poniżej progu znalazły się Razem z poparciem 3,8 proc., Polska 2050 z wynikiem 2,4 proc. oraz PSL, które uzyskało 2,2 proc. Oznacza to, że spośród ugrupowań tworzących obecny obóz rządzący samodzielnie do Sejmu weszłyby jedynie KO i Lewica.

Wyniki obejmujące wszystkich respondentów, a więc również osoby niezdecydowane, wynoszą: 33,1 proc. dla KO, 17,3 proc. dla PiS i 13,8 proc. dla Konfederacji. Dalej znalazły się Konfederacja Korony Polskiej – 7,6 proc., Lewica – 6,5 proc. oraz Rozwój Plus – 5,3 proc.

Niemal trzy czwarte Polaków chce głosować

Udział w wyborach deklaruje 73 proc. badanych. Dokładnie połowa respondentów jest zdecydowana pójść do urn, a 23 proc. odpowiedziało, że raczej weźmie udział w głosowaniu.

Przeciwnego zdania jest 19 proc. ankietowanych: 7 proc. raczej nie zagłosuje, a 12 proc. zdecydowanie nie zamierza uczestniczyć w wyborach. Ośmiu na stu badanych nie potrafiło określić, czy wzięłoby udział w głosowaniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–7 października 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano metodę mieszaną, obejmującą wywiady telefoniczne CATI i ankiety internetowe CAWI.

Czytaj też:

Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński na dwóch biegunach. Tak ocenili ich Polacy Czytaj też:

Nawrocki czy Tusk? Polacy wydali werdykt. Zaskakujący wynik sondażu