Prognoza pogody na zimę 2026. Kiedy spadnie śnieg? Ekspertka odsłania karty

Temperatura z tygodnia na tydzień robi się coraz niższa. Poza pojedynczymi dniami, kiedy jest nieco cieplej, Polacy ubierają kurtki. Za pasem zima, więc niebawem jesienne ubranie będą musieli zamienić na zdecydowanie grubsze.

Czy już w grudniu spodziewać można się przymrozków? A co z pierwszymi opadami śniegu? Pytania te są trudne, jednak eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie boją się na nie odpowiadać. Z ich prognoz wynika, że mocno namiesza zjawisko pogodowe El Niño.

Długoterminowa prognoza pogody. Jaka będzie zima 2026/2027? Zacznie się od „ciepłego grudnia”

Już jesienią „możliwe są mocne spływy chłodnego powietrza” – zauważyła Agnieszka Prasek. – Pierwsze opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu na nizinach (...) możliwe będą nawet przed rozpoczęciem meteorologicznej zimy [czyli przed 1 grudnia – przyp. red.]. W górach z kolei warunki zimowe pojawiają się już zdecydowanie wcześniej – wskazała.

Synoptyczka Państwowego Instytutu Badawczego podała, że „według aktualnej prognozy grudzień powinien być cieplejszy od normy w całej Polsce”. – Opady mają natomiast pozostać w zakresie normy wieloletniej. (...) „Ciepły grudzień” nie oznacza więc braku śniegu lub mrozu, bo prognoza sezonowa opisuje średnią z całego miesiąca, więc wystarczy przewaga łagodnych okresów, aby miesiąc zakończył się powyżej normy – nawet, jeżeli pomiędzy nimi wystąpi kilkudniowy epizod z całodobowym mrozem i intensywnymi opadami śniegu – wyjaśniła rzeczniczka prasowa IMGW-PIB.

Szykuje się bardzo ciekawy styczeń 2027 r. – powiedziała. – W tym przypadku ta średnia temperatura w Polsce prognozowana jest już w granicach normy, ale jednocześnie w pasie na północy kraju i w pasie południowym – od Opolszczyzny po Podkarpacie – prognozowane są opady wyższe od normy. Nie możemy dzisiaj stwierdzić, jaka część tych opadów będzie deszczem ze śniegiem, czy samym śniegiem, ale przy odpowiedniej masie powietrza styczeń może mieć już większy potencjał do pojawiania się typowo zimowych epizodów – zaznaczyła synoptyczka.

O tym trzeba pamiętać. „Zima cieplejsza od normy nie oznacza zimy bez śniegu”

I do tego wszystkiego jeszcze El Niño. – Tej zimy będzie to szczególnie interesujące, bowiem na równikowym Pacyfiku zjawisko rozwija się bardzo silnie. (...) Podczas jesieni i zimy 2026/2027 przekraczało będzie 90 proc. (...) Nie wiemy, czy przyniesie w Polsce ciepło, czy śnieżną zimę – ale wpływ zjawiska na Europę jest znacznie bardziej złożony niż chociażby w Ameryce Północnej. Dużo będzie zależało od tego, jak będzie położy się cyrkulacja nad Atlantykiem czy Europą, czy znajdzie się prąd strumieniowy i czy pojawią się warunki umożliwiające spływ arktycznego lub kontynentalnego powietrza – poinformowała.

Czy najchłodniejsza z pór roku będzie miała przebieg podobny do tego, jaki miała na przełomie 2025/2026? – Nie można wykluczyć scenariusza podobnego charakterem do poprzedniej zimy – cały sezon może bowiem okazać się stosunkowo ciepły, ale może być przeplatany krótkimi, gwałtownymi epizodami prawdziwej zimy z intensywnymi opadami śniegu, pokrywą śnieżną i silnym mrozem. (...) Najważniejszy wniosek: zima cieplejsza od normy nie oznacza zimy bez śniegu.

Nie jesteśmy dziś w stanie powiedzieć, czy śniegu będzie dużo i jak długo się utrzyma, ale nie ma podstaw, by zimowe epizody wykluczać – podkreśliła ekspertka.

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