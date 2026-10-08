Sikorski nazwał Gibałę „kłamcą lub mitomanem”. Jest pozew wyborczy

Kampania przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa po raz kolejny przeniosła się na salę sądową. Komitet Łukasza Gibały domaga się sprostowania oraz przeprosin od wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Sprawa dotyczy wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Nowej Huty. Sikorski wspierał tam Monikę Piątkowską, rywalkę Gibały w drugiej turze wyborów.

Zachęcając do głosowania na kandydatkę popieraną przez KO i PSL, powiedział, że krakowianie mogą wybrać „osobę sprawdzoną” albo człowieka, „o którym sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem”.

Sąd nakazał sprostowanie, ale nie nazwał Gibały kłamcą

Sikorski nawiązywał do wcześniejszego postępowania dotyczącego wypowiedzi Łukasza Gibały o radnych Koalicji Obywatelskiej. Kandydat powiedział na antenie RMF FM, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych KO, którzy mieli być otwarci na współpracę po jego ewentualnym zwycięstwie.

Wszyscy 19 radni KO zaprzeczyli, aby prowadzili takie rozmowy. Sąd uznał, że Gibała nie udowodnił prawdziwości swojej wypowiedzi, i nakazał mu opublikowanie sprostowania. Sąd apelacyjny utrzymał zasadniczą część postanowienia, zmieniając jedynie sposób publikacji sprostowania.

W żadnym z tych orzeczeń sąd nie określił jednak Gibały mianem „kłamcy” ani „mitomana”. Na tę różnicę zwraca uwagę pełnomocnik jego komitetu, radca prawny Rafał Zontek.

Komitet Gibały żąda przeprosin

Zdaniem pełnomocnika wypowiedź Sikorskiego wykraczała poza dopuszczalne granice ostrej debaty politycznej. Zontek przekonywał przed Sądem Okręgowym w Krakowie, że wcześniejsze postanowienie nie dawało podstaw do przypisania Gibale cech, o których mówił wicepremier.

– Te dwa sformułowania, pomijając powołanie się na autorytet sądu, naruszają dobra osobiste – argumentował prawnik. Komitet domaga się publikacji sprostowania i przeprosin.

Reprezentujący Sikorskiego adwokat Rafał Rozwadowski wniósł natomiast o oddalenie wniosku. Przekonywał, że wypowiedź wicepremiera była polityczną oceną i interpretacją wcześniejszego orzeczenia.

Według prawnika słowa padły podczas wydarzenia wyborczego, a język debaty politycznej może być kategoryczny, ostry i wyrazisty. Określił wypowiedź Sikorskiego jako „przykład manifestu politycznego”.

Sędzia Zbigniew Zgud pytał strony, czy widzą możliwość polubownego zakończenia sporu. Przedstawiciel komitetu Gibały Łukasz Szczepan odpowiedział jednak, że celem postępowania jest dotarcie ze sprostowaniem do osób, które usłyszały wypowiedź wicepremiera.

Sąd odroczył ogłoszenie postanowienia do piątku 9 października, do godz. 7.

Piąty proces w kampanii wyborczej

To już piąte postępowanie w trybie wyborczym związane z przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. Prawomocne są między innymi postanowienia nakazujące sprostowania zarówno Łukaszowi Gibale, jak i Monice Piątkowskiej.

Gibała musiał sprostować wypowiedź o radnych KO. Piątkowska została natomiast zobowiązana do sprostowania informacji, jakoby jej konkurent podczas sprawowania mandatu radnego w większości głosowań wstrzymywał się od głosu.

Druga tura przedterminowych wyborów odbędzie się w niedzielę 11 października. Łukasz Gibała uzyskał w pierwszej turze 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska – 29,91 proc. Wybory zarządzono po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum.

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