Prokuratura reaguje na doniesienia o „krwawym piątku” w szkołach. Ważny apel

Ładunek pozostawiony przez 19-letniego Jakuba Z. w szkole w Ostrołęce mógł spowodować poważne skutki – poinformowała podczas briefingu prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Pirotechnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przeprowadzili w czwartek kontrolowaną detonację zawartości plecaka, który napastnik pozostawił w pracowni komputerowej.

– Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że był to ładunek wybuchowy o dość dużej sile rażenia – przekazała rzeczniczka.

Zastrzegła, że jest to określenie pochodzące z informacji przekazanej prokuraturze przez policję. Śledczy nie dysponują jeszcze ostatecznymi wynikami badań pozwalającymi ustalić dokładny skład zabezpieczonych substancji.

Plecak zaczął dymić. W sali było 11 osób

Jak wynika z ustaleń śledczych, Jakub Z. po wejściu do szkoły skierował się do pracowni komputerowej. W sali znajdowało się dziesięcioro uczniów oraz nauczycielka. Napastnik pozostawił tam plecak, z którego zaczęło się wydobywać coś przypominającego dym.

Nauczycielka wyrzuciła plecak na zewnątrz. Prokuratura objęła wszystkie obecne w pomieszczeniu osoby zarzutem dotyczącym usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiału wybuchowego i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 19-latka znaleziono również substancję, która – według wstępnych informacji – może stanowić prekursor wykorzystywany do przygotowania materiałów wybuchowych. Także ten materiał zostanie dokładnie zbadany.

Dotychczasowe ustalenia mają wskazywać, że Jakub Z. przygotował ładunek samodzielnie i działał bez pomocy innych osób.

Prokuratura mówi o 23 pokrzywdzonych

Jakubowi Z. przedstawiono zarzuty dotyczące ataku na osoby znajdujące się w szkole, pozostawienia ładunku w sali komputerowej, kierowania gróźb karalnych wobec dwóch pracowników placówki oraz usiłowania zabójstwa dwóch przypadkowych przechodniów już po opuszczeniu budynku.

Według prokuratury w całym postępowaniu występują łącznie 23 osoby pokrzywdzone. Napastnik miał posługiwać się nożem z ostrzem długości około 20 centymetrów oraz maczetą, którą rzucił w kierunku grupy uczniów.

Podejrzany formalnie przyznał się do winy, jednak „złożone przez niego wyjaśnienia nie odnosiły się do istoty przedstawionych zarzutów”. Podczas przesłuchania zachowywał się spokojnie.

Prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie Jakuba Z. na trzy miesiące. Za najpoważniejsze z zarzucanych czynów może mu grozić dożywotnie pozbawienie wolności.

Doniesienia o „krwawym piątku”. Prokuratura apeluje do rodziców

Podczas briefingu rzeczniczka została zapytana o wiadomości krążące wśród uczniów i rodziców w Ostrołęce, Wyszkowie, Zielonce oraz innych miejscowościach. W mediach społecznościowych pojawiają się niesprawdzone ostrzeżenia przed rzekomymi kolejnymi atakami, które miałyby nastąpić w piątek. Pogłoski są określane mianem „krwawego piątku”, a ich autorzy namawiają rodziców, aby nie posyłali dzieci do szkół.

Prokuratura nie potwierdza informacji o planowanej serii ataków. – Apeluję do młodzieży, do rodziców, nie tylko do mieszkańców Ostrołęki, ale również do mieszkańców całego kraju, żeby nie rozprzestrzeniać niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji. One mogą powodować i powodują niepotrzebny nikomu niepokój – powiedziała Łukasiewicz.

Zapytana wprost, czy nie istnieje zagrożenie związane z zapowiadanym w internecie „krwawym piątkiem”, rzeczniczka nie potwierdziła takich doniesień. Podkreśliła, że służby podejmują działania prewencyjne i sprawdzają napływające sygnały.

– Na chwilę obecną takich informacji nie posiadam – odpowiedziała na pytanie, czy prokuratura otrzymała wiarygodne sygnały o kolejnych planowanych zdarzeniach.

Dodatkowe patrole przy szkołach

W rejon szkół w Ostrołęce skierowano dodatkowe patrole policyjne. Sytuacja ma być na bieżąco monitorowana. W piątek w placówkach planowane są również spotkania uczniów z policjantami i psychologami.

Funkcjonariusze mają rozmawiać z młodzieżą o sposobach zachowania w sytuacji zagrożenia oraz o niebezpieczeństwach związanych z rozpowszechnianiem niesprawdzonych informacji w internecie.

Rzeczniczka zaapelowała jednocześnie, aby uczniowie informowali rodziców, nauczycieli albo policję o zauważonych niepokojących zachowaniach. Podkreśliła jednak, że należy odróżniać konkretne sygnały wymagające sprawdzenia od anonimowych wiadomości i plotek wywołujących panikę.

Policja bada również doniesienia o rzekomym internetowym „challenge’u”, który miałby zachęcać młodych ludzi do przemocy. Na obecnym etapie nie potwierdzono jednak ani istnienia zorganizowanej grupy napastników, ani związku pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami.

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