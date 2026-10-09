Pereira wygrał w sądzie z Wrzosek. „Tchórzliwie twierdził, że nie miał mnie na myśli”

Były redaktor naczelny TVP Info, a obecnie – po zakończeniu współpracy z Telewizją Polską – dziennikarz i wydawca telewizji wPolsce24, został pozwany przez Ewę Wrzosek za wpis z grudnia 2021 r. Prokurator poczuła się bowiem zniesławiona.

„Jeśli przestępcy kreują się na ofiary operacyjnych działań państwa polskiego, to jak mają się czuć wszyscy ci ludzie, których oni skrzywdzili? Pomyślcie o tym – mafiosi, dilerzy narkotyków i terroryści chwycą się każdej linii obrony, żeby uchronić się przed odpowiedzialnością” – opublikował na platformie X.

O co chodziło? Chodzi o informacje podane przez agencję Associated Press, która ujawniła, że wobec telefonu komórkowego prok. Wrzosek sześciokrotnie użyto oprogramowania szpiegowskiego (znanego pod nazwą Pegasus). Sprawę tę Pereira komentował na X, jednak przed sądem zapewniał, że w zacytowanym wcześniej wpisie nie miał wcale na myśli prok. Wrzosek.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej instancji Pereira został skazany na trzy miesiące ograniczenia wolności – ale od wyroku tego zdecydował się odwołać. Druga instancja – Sąd Okręgowy w Warszawie – w środę (7 października) sprawę rozstrzygnął jednak na korzyść byłego wicedyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI).

Ewa Wrzosek: Nie będę dyskutować z wątpliwościami sądu

Pereiera zatriumfował na X – wskazał, że został oskarżony o zniesławienie (czyn określony w Kodeksie karnym) za wpis na X, w którym „nie wymienił płci, funkcji”, ani niczego, co by wskazywało na prok. Wrzosek. „A mimo to ona odebrała moje słowa osobiście. Dla mnie to dowód na to, że warto stać po stronie prawdy, a dobro może zwyciężać” – zapewnił.

Znana prokurator przyznała, że dziennikarz wPolsce 24 został uniewinniony. „Przez cały proces oskarżony tchórzliwie twierdził, że pisząc na X o przestępcach i Pegasusie – nigdy, ale to przenigdy – nie miał mnie na myśli. (...) Więcej – on prawie nie słyszał (...) o moim (...) istnieniu. Jego prawda jest mniej więcej taka sama jak to, że Pegasus to konsola do gry – co w tym samym czasie nam wmawiano” – zakpiła Wrzosek.

Jak stwierdziła, „sąd rozstrzygnął wątpliwości na korzyść oskarżonego i dlatego uniewinnił Pereirę mimo wcześniejszego skazania w sądzie pierwszej instancji”. „Taka procedura. Nie będę dyskutować z wątpliwościami sądu. Ja ich nie mam” – zakończyła wpis.

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