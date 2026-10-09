Groził atakiem na szkołę. Celem miały być konkretne osoby. Policja zatrzymała 16-latka

Przypomnijmy, w ostatnich dniach doszło do kilku poważnych aktów agresji w polskich szkołach. W internecie pojawiło się też niepokojące nagranie mieszkańca Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie), które zwróciło uwagę użytkowników sieci. Natychmiast powiadomiono policję, która namierzyła autora filmu.

Policja zatrzymała 16-latka ze Szczytna. Groził przeprowadzeniem ataku w szkole

9 października policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poinformowali, że śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili tożsamość 16-latka, który „nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby” . Nastolatek został zatrzymany w piątek około godz. 6:00. Jak wynika z ustaleń policji, chłopiec „miał to zrobić dla żartu” . „Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania” – dodano .

Komunikat policji ws. działań w sieci

W piątek policja wydała komunikat, w którym odniosła się do spekulacji dotyczących rzekomego challenge’u w sieci, który miał dotyczyć ataków w szkołach. „Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał” – przekazali funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji w serwisie X .

„Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna” – dodali śledczy.