Przedstawił się jako „nożownik z Przasnysza”. Policja zatrzymała 17-latka

Mazowiecka policja poinformowała w krótkim wpisie w mediach społecznościowych o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego. Jak wyjaśniono nastolatek jest prawdopodobnym autorem nagrania krążącego w sieci. Na koniec podano, że „z mężczyzną trwają czynności”. Sprawa najprawdopodobniej dotyczy nagrania, które trafiło do sieci. Widać na nim wygenerowaną maskę Guya Fawkesa, znaną z filmu „V jak Vendetta” i ruchu Anonymous.

Słychać również sztucznie stworzony głos, który przedstawił się jako „nożownik z Przasnysza”. Autor anonimu tłumaczył, że „bierze udział w wyścigu zabójstw, nazywanego potocznie Krwawym Piątkiem”. Zapowiedział także rzekomą „rzeź” w jednym z liceów. Padło wulgarne ostrzeżenie o eliminacji wszystkich osób, które pojawią się na drodze oraz apel, aby się bać. Autor gróźb przekonywał, że Przasnysz to początek, a „polowania” będą trwać.

„Krwawy piątek” w szkołach. Policja zatrzymała „nożownika z Przasnysza”

Padło też „specjalne ostrzeżenie” wobec konkretnej osoby, która została wymieniona jako „cel numer jeden”. W ostatnim czasie na Mazowszu doszło kilku niebezpiecznych sytuacji związanych ze szkołami. 7 października w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej wrzucił do jednej z sal plecak z materiałami wybuchowymi, a potem zaatakował nożem kolejne osoby. Rannych zostało dwóch nauczycieli, pięcioro uczniów i dwóch przechodniów poza terenem szkoły. Jakub Z. został zatrzymany.

19-latkowi grozi dożywocie. W środę zatrzymano również 17-latka z Sierpca, który groził, że „zrobi coś złego w szkole”. W saszetce miał dwa noże. Z kolei w czwartek 15-latek zaatakował i ranił nożem trzech pracowników szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny (powiat wyszkowski). Wśród poszkodowanych jest dyrektor, który ujął napastnika. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy placówki.

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