Mieli planować ataki w szkołach. Seria zatrzymań nastolatków pod Warszawą

Polska Policja przekazała 9 października, że do tej pory w związku z ostatnimi wydarzeniami w szkołach w kraju skontrolowano ponad 10 tysięcy placówek edukacyjnych. „Dotychczas 13 zdarzeń uzasadniało podejrzenie popełnienia przestępstw, zatrzymano 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych” .

Fala zatrzymań pod Warszawą ws. możliwych ataków w szkołach

Jak wynika z komunikatu Komendy Stołecznej Policji, w piątek śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, „którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób” . Przypomniano, że „autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami” .

Tego samego dnia policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie zatrzymali 13-latka, „który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi”. Dodano, że n astolatek wyjaśniał, że „zrobił to z głupoty”. „W sprawie prowadzone są dalsze czynności” – dodano .

Ująty został także 14-latek z Józefowa. Jak wynika z ustaleń policji, chłopiec „planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób” . „Reakcja nastąpiła po zgłoszeniu od innego ucznia. O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny” – przekazała Komenda Powiatowa Policji w Otwocku.

Policja wydała apel ws. ataków w szkołach

Śledczy zdementowali też pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o rzekomym internetowym challenge’u. „Policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce” – przekazano.

„Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji” – dodali śledczy.

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