Próbowali się „wybić” po atakach nożowników. Policja zatrzymała 10 nastolatków z całej Polski

„Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich dni na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę nieprawdziwych informacji, powodując tym samym ogromny niepokój społeczny. Niestety, pojawiły się również osoby, które próbowały zaistnieć w sieci na bazie tych dramatycznych wydarzeń, traktując ludzką tragedię jako pretekst do niemądrych żartów i budowania zasięgów” – poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych polska policja.

Jak wyjaśniono funkcjonariusze „od pierwszych chwil w całym kraju podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych”. Jak czytamy „każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę monitorują sieć”.

Wykorzystali ludzką tragedię do budowania zasięgów. Seria zatrzymań nastolatków przez policję

Do tej pory doszło do 13 zdarzeń uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstw, w wyniku których zatrzymano 10 osób. W większości odpowiedzą one za kierowanie gróźb karalnych. Policjanci zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby. Miał to zrobić „dla żartu”. Funkcjonariusze w Pruszkowie zatrzymali dwóch 15-latków, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób.

Policjanci z Warszawy zatrzymali 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi. Tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”. Inni stołeczni funkcjonariusze zatrzymali w szkole 14-latka, który miał nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. Kolejni mundurowi z Warszawy zatrzymali 16-latka, który przyniósł do szkoły nóż typu balisong. Funkcjonariusze z Józefowa zatrzymali 14-latka, który planował przynieść do szkoły nóż.

„Krwawy piątek” w szkołach? Zatrzymania po atakach nożowników, jasna deklaracja ws. challenge’u

Policjanci z Ełku zatrzymali 17-latka, który groził przeprowadzeniem ataku na uczniach. W czwartek zatrzymano 17-latka z powiatu przasnyskiego, który najprawdopodobniej jest autorem nagrania o „krwawym piątku”. W środę funkcjonariusze z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził, że „zrobi coś złego w szkole”. Policja weryfikowała również informacje o rzekomym internetowym challenge’u. Zapewniono, że na razie nic nie wskazuje na to, aby takiego wydarzenia rzeczywiście się pojawiło.

Czytaj też:

Seria ataków w polskich szkołach. Szef ZNP: Nauczyciele czują się zagrożeni Czytaj też:

Ataki w polskich szkołach. Generał ostrzega: Policjant przed szkołą nie wystarczy