„Krwawy piątek”. Psycholog radzi, jak rozmawiać z dzieckiem, by go nie przestraszyć

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Ataki nastoletnich nożowników w Polsce budzą od kilku dni niepokój dzieci i rodziców. Miała pani dylemat, czy puścić dziś swoje dziecko do szkoły?

Justyna Żukowska-Gołębiewska: Gdy córka wróciła wczoraj z kina, była zaniepokojona natłokiem informacji krążących w sieci na temat tzw. „krwawego piątku”. Cały wieczór rozmawiała ze znajomymi i donosiła mi o kolejnych osobach, którym rodzice nie pozwolili przyjść w piątek do szkoły, co wywołało w nas spore wątpliwości. Nasze rozważania przerwała jednak dyrektorka placówki, wydając oficjalne oświadczenie. Wynikało z niego jednoznacznie, że panujące okoliczności nie sprzyjają bezpiecznej i efektywnej nauce, trudno przecież skupić się na lekcjach, gdy większość uczniów z niepokojem zastanawia się, co się wydarzy. Dzięki jasnemu stanowisku dyrekcji zyskaliśmy poczucie pewności. Ufam dyrektorce, ponieważ wiem, że to osoba empatyczna, dla której, tak jak dla całej placówki, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa jest priorytetem.

Dyrektorzy szkół zajęli różne stanowiska. Część z nich postąpiła podobnie, ale inni – mimo chaosu w mediach społecznościowych – zdecydowali, że lekcje się odbędą. Zapewniono patrole, procedury sprawdzania plecaków czy zakaz wstępu dla osób postronnych, a wielu dyrektorów od rana dyżuruje w szatniach. Dlaczego jednak nie ma w tej kwestii jednego, spójnego stanowiska?

Moje dziecko chodzi do liceum, więc po prostu zostanie w domu. Doskonale rozumiem jednak sytuację rodziców, którzy nie mogą pozwolić sobie na nagłe wzięcie wolnego w pracy. Gdyby wszyscy musieli szukać opieki nad dziećmi, zdestabilizowałoby to całą gospodarkę. Szkoła ma obowiązek zapewnić bezpieczny pobyt uczniom – zwłaszcza tym, którzy nie mają możliwości pozostać w domu. Decyzja o kontynuowaniu zajęć przy zachowaniu środków ostrożności to bardzo dobry krok, bo nie możemy dać się zwariować.

Rozumiem niepokój rodziców i w żaden sposób go nie bagatelizuję, ale musimy zachować rozsądek.