Grozili pozbawieniem życia i atakami z użyciem maczet i noży. Policja ujawnia, co znaleziono przy nieletnich

Według ustaleń śledczych „nic nie wskazuje” na to, by powodem ostatnich incydentów w szkołach był internetowy challenge. Policja przekazała również, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracuje nad sprawą, reaguje na wszystkie zgłoszenia i wyłapuje krążące w sieci każdy niepokojące sygnały.
Ataki w szkołach. Seria zatrzymań nastolatków w całym kraju
W piątek Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała o zatrzymaniu 17-letniego ucznia szkoły w Ełku. Doszło do tego w piątek rano. Według ustaleń śledczych nastolatek miał grozić w sieci „przeprowadzeniem ataku na uczniach”. „Policjanci z Ełku od razu po otrzymaniu informacji podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości autora” – poinformowano. Obecnie trwają czynności policyjne z udziałem 17-latka.
Tego samego dnia warszawscy policjanci ujęli „16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół, który przyniósł do placówki oświatowej nóż typu balisong”. Ujawniono, że o „możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policyjny patrol poinformował pracownik szkoły”. „Niebezpieczne narzędzie policjanci znaleźli w plecaku nastolatka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie” – dodano.
Śledczy z Mokotowa także zatrzymali nastolatka na terenie jednej z warszawskich szkół. „Posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Dokumenty zostaną następnie przekazane do sądu rodzinnego” – poinformowano.
Z kolei policjanci z Józefowa zatrzymali 14-latka, „który planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób”. O zamiarach nastolatka poinformował jeden z uczniów szkoły, do której uczęszczał. O dalszym losie nastolatka zdecyduje teraz sąd rodzinny.
Także w piątek policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie zatrzymali 13-latka. „Nastolatek miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi”. Tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”.
W Pruszkowie śledczy dotarli do dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, „którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób”.
Ujęty został także 16-latek ze Szczytna,„który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby”. Według ustaleń policji miał to zrobić „dla żartu”. „Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania” – przekazali śledczy.
Także 9 października policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali 16-latka, „który miał opublikować w mediach społecznościowych filmik, sugerujący niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół w Zduńskiej Woli”. Chłopiec tłumaczył, że „zrobił to dla żartów”.
Mundurowi zatrzymali także 13-latkę, „która na zamkniętą grupę wrzuciła film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych”. Zachowanie 13-latki zaniepokoiło internautów, którzy zawiadomili policję. „Obecnie z nastolatką trwają czynności w KMP w Płocku. Na miejscu jest także rodzic dziecka. Policjanci zabezpieczyli strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon 13-latki. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego” – poinformowała mazowiecka policja.
16-letni uczeń szkoły w Jednorożcu informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. Jak przekazali policjanci z mazowieckiej policji „w pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono 3 noże i 2 maczety”. O sprawie poinformowano sąd rodzinny, który podejmie decyzję w sprawie 16-latka.
Z kolei w czwartek wieczorem zatrzymano 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, „który jest prawdopodobnym autorem nagrania krążącego w sieci”, dotyczącego planowanego aktu przemocy w szkole.
Publikowali niepokojące informacje w sieci. Sami zgłosili się na policję
Z informacji przekazanych z kolei przez Komendę Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wynika, że do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami, „którzy przyznali się, że są autorami filmików zamieszczonych przez siebie na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych”. Nagrania trafiły na ogólnodostępne platformy.
Jak dodano, „nastolatkowie oświadczyli, że zamieścili je dla żartu. W tych sprawach prowadzone są czynności. Policjanci zabezpieczyli między innymi telefony nastolatków. Teraz o losie 15-latków zadecyduje sąd”.