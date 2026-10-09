Grozili pozbawieniem życia i atakami z użyciem maczet i noży. Policja ujawnia, co znaleziono przy nieletnich

Według ustaleń śledczych „nic nie wskazuje” na to, by powodem ostatnich incydentów w szkołach był internetowy challenge. Policja przekazała również, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości cały czas pracuje nad sprawą, reaguje na wszystkie zgłoszenia i wyłapuje krążące w sieci każdy niepokojące sygnały.

Ataki w szkołach. Seria zatrzymań nastolatków w całym kraju

W piątek Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała o zatrzymaniu 17-letniego ucznia szkoły w Ełku. Doszło do tego w piątek rano. Według ustaleń śledczych nastolatek miał grozić w sieci „przeprowadzeniem ataku na uczniach”. „ P olicjanci z Ełku od razu po otrzymaniu informacji podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości autora” – poinformowano . Obecnie trwają czynności policyjne z udziałem 17-latka.

Tego samego dnia warszawscy policjanci ujęli „16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół, który przyniósł do placówki oświatowej nóż typu balisong” . Ujawniono, że o „możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policyjny patrol poinformował pracownik szkoły” . „Niebezpieczne narzędzie policjanci znaleźli w plecaku nastolatka. Trwają dalsze czynności w tej sprawie” – dodano.

Śledczy z Mokotowa także zatrzymali nastolatka na terenie jednej z warszawskich szkół. „Posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Dokumenty zostaną następnie przekazane do sądu rodzinnego” – poinformowano .

Z kolei policjanci z Józefowa zatrzymali 14-latka, „który planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób” . O zamiarach nastolatka poinformował jeden z uczniów szkoły, do której uczęszczał. O dalszym losie nastolatka zdecyduje teraz sąd rodzinny.

Także w piątek policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie zatrzymali 13-latka. „Nastolatek miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi” . Tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”.

W Pruszkowie śledczy dotarli do dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, „którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób” .

Ujęty został także 16-latek ze Szczytna, „który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby” . Według ustaleń policji miał to zrobić „dla żartu” . „Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania” – przekazali śledczy .

Także 9 października policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali 16-latka, „który miał opublikować w mediach społecznościowych filmik, sugerujący niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół w Zduńskiej Woli” . Chłopiec tłumaczył, że „zrobił to dla żartów”.

Mundurowi zatrzymali także 13-latkę, „która na zamkniętą grupę wrzuciła film, na którym groziła śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych” . Zachowanie 13-latki zaniepokoiło internautów, którzy zawiadomili policję. „Obecnie z nastolatką trwają czynności w KMP w Płocku. Na miejscu jest także rodzic dziecka. Policjanci zabezpieczyli strój nastolatki, w którym pokazała się na filmie, nożyczki oraz telefon 13-latki. O zdarzeniu zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego” – poinformowała mazowiecka policja .

16-letni uczeń szkoły w Jednorożcu informował rówieśników, że przyniesie do szkoły maczetę. Jak przekazali policjanci z mazowieckiej policji „w pokoju zajmowanym przez nastolatka i innych pomieszczeniach użytkowanych przez rodzinę zabezpieczono 3 noże i 2 maczety” . O sprawie poinformowano sąd rodzinny, który podejmie decyzję w sprawie 16-latka.

Z kolei w czwartek wieczorem zatrzymano 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, „który jest prawdopodobnym autorem nagrania krążącego w sieci”, dotyczącego planowanego aktu przemocy w szkole .

Publikowali niepokojące informacje w sieci. Sami zgłosili się na policję

Z informacji przekazanych z kolei przez Komendę Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wynika, że do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami, „którzy przyznali się, że są autorami filmików zamieszczonych przez siebie na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych” . Nagrania trafiły na ogólnodostępne platformy.