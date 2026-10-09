Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla. „Za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego”

W tym roku do Pokojowej Nagrody nominowano 208 osób oraz 79 organizacji. Dopiero po upływie 50 lat od nadania wyróżnienia może zostać ujawniona ich tożsamość oraz nazwy. Norweski Komitet Noblowski zdecydował, że laureatką tegorocznej edycji została prawniczka pochodząca z Republiki Południowej Afryki.

Navanethem „Navi” Pillay z Pokojową Nagrodą Nobla

Jak wyjaśniono w opublikowanym komunikacie, Pillay otrzymała wyróżnienie za "za jej wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego". Zdaniem Komitetu odegrała też „kluczową rolę w zapewnieniu ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa” .

Pillay otrzyma 12 mln koron (ponad 4,7 mln złotych) oraz złoty medal i kaligrafowany dyplom.

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