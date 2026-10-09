Kolejne incydenty w pobliżu szkół. Nagły zwrot ws. ataku nieznanego mężczyzny na dziewczynki

Komenda Miejska Policji w Łodzi podała, że tamtejsi funkcjonariusze zostali o godzinie 9:30 poinformowali, że „do dwóch dziewczynek w wieku 15 i 13 lat, które wyszły ze sklepu, podszedł nieznany mężczyzna”. Sprawca miał zaczepić uczennice, a następnie zaatakować je niewymienonym narzędziem, powodując u nich powierzchowne rany na policzkach. Policja rozpoczęła czynności zmierzające do wyjaśnienia dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Rozpoczęły się również działania, które miały na celu zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za ten czyn. Niecałe 20 minut po oficjalnym komunikacie policji pojawił się kolejny. Funkcjonariusze ustalili, że informacja okazała się fałszywa. Intensywne działania mundurowych sprawiły, że dziewczynki same przyznały, iż wymyśliły przedstawioną historię. „Pamiętajmy: każde zgłoszenie, które trafia do policji, jest dokładnie sprawdzane, a okoliczności zdarzeń poddawane są weryfikacji” – podkreślono.

„Krwawy piątek” w szkołach. Dzieci przyniosły noże

Z kolei o godz. 10.30 szkolny pedagog zawiadomił funkcjonariuszy o posiadaniu przez dwóch uczniów niebezpiecznych narzędzi. Mundurowi błyskawicznie udali się do placówki edukacyjnej. W plecakach 13-latków znaleziono noże. Nastolatków zatrzymano. Obecnie prowadzone są z nimi czynności. KMP w Łodzi „zaapelowała o powściągliwość w rozpowszechnianiu niezweryfikowanych informacji oraz o przeciwdziałanie dezinformacji, opierając się wyłącznie na faktach”.

Poproszono również, aby „unikać powielania niesprawdzonych doniesień”. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole prewencyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem podejmowanych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Działania funkcjonariuszy związane są z tragicznymi atakami nożowników, które miały miejsce na Mazowszu.

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