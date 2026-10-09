Kolejne incydenty w pobliżu szkół. Nieznany mężczyzna zaatakował dwie dziewczynki

Łódzcy funkcjonariusze, o godzinie 9:30 zostali poinformowani, że do dwóch dziewczynek w wieku 15 i 13 lat, które wyszły ze sklepu, podszedł nieznany mężczyzna – podała Komenda Miejska Policji w Łodzi. Sprawca miał zaczepić uczennice, a następnie zaatakować je nieznanym dotychczas narzędziem, powodując u nich powierzchowne rany na policzkach. Aktualnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz osoby odpowiedzialnej za ten czyn.

Z kolei o godz. 10.30 pedagog jednej ze szkół zawiadomił funkcjonariuszy o tym, że dwoje uczniów posiada niebezpieczne narzędzia. Mundurowi błyskawicznie udali się do placówki edukacyjnej, gdzie przeszukali plecaki 13-latków. Ujawniono w nich noże. Nastolatkowie zostali zatrzymani. Obecnie prowadzone są z nimi czynności.

„Apelujemy o powściągliwość w rozpowszechnianiu niezweryfikowanych informacji oraz o przeciwdziałanie dezinformacji, opierając się wyłącznie na faktach i unikając powielania niesprawdzonych doniesień” – napisała KMP w Łodzi.

Wkrótce więcej informacji