Kraków po wyborach, pułapka na Nawrockiego, straszenie Kaliningradem. Nowy „Wprost”

– Wybory w Polsce wygrywa się może w Końskich, ale na pewno nie w Krakowie – mówi dr Jacek Kloczkowski, prezes krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej. Politolog tłumaczy w rozmowie z Elizą Olczyk, dlaczego partyjne kalkulacje po krakowskich wyborach mogą prowadzić polityków na manowce.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Polacy nie chcą umierać za Trybunał”. Czy jeżeli zostałby wdrożony tzw. scenariusz siłowy w TK, to wziąłbyś udział w proteście – pytaliśmy Polaków. Wyniki najnowszego sondażu dla „Wprost” opisuje Magdalena Frindt.

„Tuskowi nie starczy czasu”. Kolejna rocznica wyborów to czas podsumowań, a oceny rządu nie mogłyby być bardziej skrajne. O opinie polityków w Sejmie pytali Tomasz Stankiewicz i Magdalena Frindt.

„Piątkowska to ten typ ludzi”. – Coś mi w niej nie pasowało, bo mentalnie zawsze była blisko Donalda Tuska, łączą ich przedziwne wypowiedzi i fantazja – mówi Paweł Kukiz o Monice Piątkowskiej w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Pułapka na Nawrockiego”. – Wszyscy, którzy znają się na polityce, zobaczyli, że w tej rozgrywce prezydent jednak został ograny przez premiera – mówi prof. Marek Migalski Agnieszce Niesłuchowskiej.

„Dwa trybunały, jedna wojna”. Felieton Jana Wróbla.

„Rzym przemówił, sprawa zakończona”. Felieton ks. Roberta Nęcka.

„Życie z plusem”. HIV przez lata oznaczał strach i wyrok. Dzisiaj skuteczne leczenie pozwala normalnie żyć, kochać i mieć dzieci. Problem w tym, że wiele osób wciąż diagnozę słyszy zbyt późno. Tekst Anny Romanowskiej.

„Nie miałem żadnych objawów”. – Jako pacjent widziałem skutki niedofinansowania ochrony zdrowia na własne oczy – mówi prof. Marek Migalski, politolog i pacjent onkologiczny, w rozmowie z Anną Kopras-Fijołek.

„I że cię nie opuszczę”. Największe wrażenie zrobiła na mnie skala przemocy, do której dochodzi po rozstaniu dwojga ludzi – mówi Paulina Socha-Jakubowska w rozmowie z Krystyną Romanowską.

„Kto prowadzi kalendarz, a kto konto”. Felieton Michała Pozdała.

„Drugie życie węgla”. Czyste technologie węglowe mogłyby stać się polskim produktem eksportowym – mówi ekonomista Marek Lachowicz w rozmowie z Martą Roels.

„Kogo stać na tanie paliwo”. Poniesiemy ogromne koszty obniżki cen paliw, ponieważ udzielamy wsparcia również grupom najzamożniejszym – przekonuje prof. Ryszard Bugaj.

„Paliwowa bomba z opóźnionym zapłonem”. Felieton Marka Isańskiego.

„Jednostrzałowy pistolet Putina”. – Zagrożenie ze strony Kaliningradu to zręcznie podsycany przez Kreml mit – twierdzi Errki Koort z Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie w rozmowie z Jakubem Mielnikiem.

„Sztuczna inteligencja, prawdziwe długi”. Biliony dolarów inwestycji, gigantyczne koszty i wciąż za małe przychody. Jeśli wielka rewolucja AI okaże się bańką, jej pęknięcie może zaboleć nie tylko inwestorów. Tekst Olgierda Sroczyńskiego.

„Trump i kiełbasa wyborcza za bilion dolarów”. Felieton Jerzego Wysockiego.

„Znalazłam swój głos”. – Wolałabym przez całe życie uczyć angielskiego, niż zarabiać wielkie pieniądze, nagrywając coś, czego nie czuję i nie cenię – mówi Aga Zaryan w rozmowie z Nickiem Sadowskim.

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