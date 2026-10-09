Zażalenie prokuratury na wydanie listu żelaznego Romanowskiemu. „Neosędziowie wyłączeni”

Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie oburzyła polityków obozu rządzącego. Konrad Mielcarek pozytywnie rozpatrzył bowiem wniosek o wydanie posłowi Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego (dzięki któremu po przyjeździe do Polski były wiceszef MS nie mógłby zostać zatrzymany i aresztowany). Postanowienie jest nieprawomocne – Prokuratura Krajowa złożyła już ws. odwołanie

Zażalenia na decyzję wymiaru sprawiedliwości nie zostanie rozpatrzone przez żadnego z tzw. neosędziów (jak politycy koalicji określają powołanych i awansowanych przez neo-KRS – Krajową Radę Sądownictwa, której skład wskazał Sejm, a nie środowisko sędziowskie, jak odbywało się to przed rokiem 2018) – wynika z ustaleń redakcji radia RMF FM.

Zażalenie na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Sędzia-referent zostanie wkrótce wylosowany

Po tym, jak sąd wydał list żelazny byłemu wiceszefowi MS, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarzucał s. Mielcarkowi, iż ten został awansowany za czasów „upolitycznionej” tzw. „neo-KRS” (czyli jeszcze za rządów m.in. Prawa i Sprawiedliwości). „Spójrzmy prawdzie w oczy – kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości? To neosędzia” – pisał na platformie X PG. Za słowa te sędzia zamierza pozwać szefa resortu – o czym informował w rozmowie z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

Rozgłośnia RMF dowiedziała się, że „zażalenie prokuratora” na decyzję o wydaniu listu żelaznego „obejmuje zakresem zaskarżenia m.in. decyzję w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanego”. – Przez co, zgodnie z obowiązującym podziałem czynności ustalonym przez Kolegium Sądu Apelacyjnego, sprawa została skierowana do wylosowania - przez system SLPS [Systemu Losowego Przydziału Spraw – red.] - sędziego-referenta spośród wszystkich sędziów II Wydziału Karnego orzekających poza sekcją zażaleniowo-wnioskową [w której składzie są osoby zwane przez polityków opozycji „neosędziami” – red.] – przekazała s. Ewa Leszczyńska-Furtak, rzeczniczka prasowa SA ds. Karnych (cytat za RMF).

Jak wskazało radio – o tym, kto zostanie przydzielony do tej sprawy, opinia publiczna dowie się w poniedziałek (12 października).

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