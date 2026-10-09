Berek nie czeka na ruch Nawrockiego ws. TK? „Nie mam magicznej różdżki”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Berek nie czeka na ruch Nawrockiego ws. TK? „Nie mam magicznej różdżki”

Dodano: 
Maciej Berek
Maciej Berek Źródło: Newspix.pl / TEDI
Maciej Berek nie wyklucza, że złoży ślubowanie sędziego TK poza Pałacem Prezydenckim. Sędzia zapowiada też plan na odblokowanie Trybunału.

Maciej Berek, wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie rozpoczął formalnie pełnienia tej funkcji. Powodem jest brak ślubowania wobec prezydenta Karola Nawrockiego.

Pat w TK. Co ze ślubowaniem Macieja Berka?

Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, ślubowanie mogłoby zostać zorganizowane w Sali Kolumnowej. W wydarzeniu miałby wówczas uczestniczyć marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

— Jeśli będę postawiony w sytuacji konieczności złożenia ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego w innej formie niż ta tradycyjnie przyjęta, to jestem na to gotowy, bo to mój obowiązek — oświadczył Maciej Berek w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Sędzia TK zaznaczył, że uroczystość mogłaby odbyć się nie tylko w Sejmie, ale również w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Jednocześnie podkreślił, że wolałby, aby prezydent umożliwił przeprowadzenie jej zgodnie z dotychczasową praktyką.

— Oczywiście byłoby znacznie lepiej, gdyby prezydent chciał wrócić do tego, co było dobrym obyczajem i dobrą tradycją, że sędziowie składają ślubowanie w czasie przez niego wyznaczonym i w miejscu, w którym jest fizycznie obecny — stwierdził.

Maciej Berek ma nowy plan dla TK?

W rozmowie poruszono także spór o przyszłość Trybunału Konstytucyjnego, którym kieruje Bogdan Święczkowski. Maciej Berek został zapytany, czy ma pomysł na zakończenie kryzysu wokół tej instytucji. — Nie mam magicznej różdżki — przyznał.

Zarazem zapewnił, że grupa sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną przygotowała już rozwiązanie, które ma pomóc przywrócić normalne działanie TK. — Mamy sprawę przemyślaną i przygotowaną, jak stosując obowiązujące przepisy, także te uchwalone w poprzedniej kadencji przez obecną opozycję, doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął funkcjonować — powiedział.

Według Macieja Berka w działaniach mogłoby wziąć udział ośmioro sędziów, wliczając jego samego po złożeniu ślubowania. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów planu. — Z oczywistych względów nie byłoby jednak rozsądne, gdybym na łamach nawet tak szacownego tytułu opowiadał o szczegółach tej konstrukcji prawnej, która jest przemyślana i przygotowana — wyjaśnił.

Maciej Berek o zastrzeżeniach Kancelarii Prezydenta

Nowy sędzia TK nawiązał również do zastrzeżeń Kancelarii Prezydenta związanych z kwalifikacjami prawnika. Przedstawiciele głowy państwa domagali się dodatkowych dokumentów potwierdzających jego staż w zawodzie radcy prawnego.

Maciej Berek przekonywał, że to Sejm jest uprawniony do oceny, czy kandydat spełnia konstytucyjny wymóg wyróżniającej się wiedzy prawniczej. Jak podkreślił, parlament już dokonał takiej oceny. — Organem, który ma prawo zbadać, czy ja spełniam konstytucyjny wymóg wyróżniającej się wiedzy prawniczej, jest Sejm. I Sejm to zbadał — zaznaczył.

Czytaj też:
Wariant siłowy? Polacy nie chcą „umierać” za Trybunał Konstytucyjny. Sondaż dla „Wprost” Czytaj też:
Karol Nawrocki „zablokuje” Macieja Berka w TK? Konstytucjonalista reaguje

Opracowała:
Źródło: Rzeczpospolita