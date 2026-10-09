Dziennikarz TV Republika zadał pytanie, szef MSWiA nie wytrzymał. „Uważnie obserwujemy to, co robicie”
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Dziennikarz TV Republika zadał pytanie, szef MSWiA nie wytrzymał. „Uważnie obserwujemy to, co robicie”

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Marcin Kierwiński
Marcin Kierwiński Źródło: PAP / Paweł Supernak
Niespokojna atmosfera na briefingu prasowym ministra spraw wewnętrznych – szef MSWiA starł się z dziennikarzem TV Republika. – Uważnie obserwujemy to, co robicie – padły słowa.

W piątek (9 października) miała miejsce konferencja z udziałem m.in. Marcina Kierwińskiego, a także szefowej ministerstwa edukacji narodowej – Barbary Nowackiej czy szefa policji – Marka Boronia. Całe spotkanie z przedstawicielami mediów poświęcone było niedawnym atakom w szkołach. W jego trakcie szef MSWiA mówił o nowych ustaleniach służb, a także działaniach, jakie zostały podjęte, by m.in. wytypować groźnych uczniów planujących niebezpieczne ruchy lub umieszczających w internecie niepokojące nagrania czy groźby.

Na sali obecny był przedstawiciel Telewizji Republika. Redaktor Michał Gwardyński kilkukrotnie zadawał pytania Kierwińskiemu – m.in. o tzw. challenge o kryptonimie „Niebieski Delfin”. Szef resortu stwierdził, że doniesienia o tym, iż ataki w szkołach mają coś wspólnego z wyzwaniem, są najprawdopodobniej nieprawdziwe. – Jeśli nie ma challenge'u, to jak państwo łączą to z dość dużą liczbą zatrzymań osób, które posiadały przy sobie broń białą i były w drodze do szkoły? Jeśli nie ma wyzwania, to dlaczego doprowadzono do sytuacji, w której 45 szkół wokół Warszawy zostało zamkniętych? – zastanawiał się dziennikarz.

Minister w odpowiedzi zaczął od przypomnienia, że „kwestia challenge'u to rzecz, która od pierwszych minut po tych strasznych wydarzeniach, była sprawdzana jako jedna z prawdopodobnych hipotez”. – Proszę słuchać tego, co mówimy. Aktualnie nie jest to potwierdzone, ale czynności cały czas trwają. Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Jest rzeczą naturalną, że informujemy, jakie hipotezy są weryfikowane – zaznaczył.

„Nie wiem, co gorsze”

Później szef MSWiA zwrócił się do Gwardyńskiego i poinformował, że działania pracowników TV Republika są poddawane analizie.

– Bardzo uważnie obserwujemy to, co, państwo, robicie – w wielu kwestiach celowo szerzycie dezinformację – zarzucił stacji Tomasza Sakiewicza przedstawiciel rządu Donalda Tuska. Dziennikarz poprosił o wskazanie „konkretnych przykładów”. – Wczoraj puszczaliście na pasku informację dot. listy szkół wytypowanych do tego, że mogą tam zajść akty przemocy i terroru. Policja kontaktowała się z wami, czy macie ws. jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w ściganiu osób, które chcą się dopuścić tego typu czynów. Nie chcieliście państwo współpracować z policją, nikt nie odpowiedział na oficjalne wiadomości e-mail od policji. To jest nieobywatelska postawa – podsumował Kierwiński.

Gwardyński odparł, że medium, które reprezentuje, już opublikowane komunikaty ws. zamkniętych placówek po prostu „podawało dalej”. – To pańscy koledzy partyjni, którzy stoją na czele podwarszawskich samorządów, odpowiadali za to – wskazał redaktor. Minister spraw wewnętrznych i administracji powtórzył jednak swoje poprzednie słowa. – Podaliście, państwo, informację o liście szkół, gdzie potencjalnie mogą pojawić się akty terroru. Policjanci się z wami kontaktowali, ale nie było chęci współpracy z waszej strony. Albo celowo szerzycie dezinformację albo nie chcecie współpracować z policją. Nie wiem, co gorsze – zastanawiał się polityk obozu rządzącego.

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Źródło: Konferencja prasowa szefa MSWiA / portal Onet