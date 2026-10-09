Ambasador Rosji w Warszawie Gieorgij Michno oskarżył Polskę o dopuszczanie do dewastacji radzieckich mogił wojennych. Jego wypowiedzi opublikowała w piątek państwowa agencja RIA Nowosti. – Tylko w latach 2022–2026 w Polsce odnotowano około 140 aktów wandalizmu na radzieckich grobach wojskowych – przekonywał rosyjski dyplomata.

Według Michny strona polska w wielu przypadkach miała nie usuwać skutków zniszczeń mimo interwencji rosyjskiej ambasady. Dyplomata nie przedstawił jednak szczegółowego wykazu zdarzeń składających się na podaną liczbę. Nie ma również jej potwierdzenia w danych polskich instytucji.

Rosjanie wyliczają zniszczone pomniki

Ambasador przekonywał również, że od 2017 roku z miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej usunięto lub zniszczono 12 pomników. W innym fragmencie wypowiedzi twierdził, że z 561 sowieckich monumentów ujętych w uzgodnionym w 1997 roku wykazie w Polsce miało pozostać 87.

W tej drugiej grupie miały znajdować się pomniki niezwiązane bezpośrednio z pochówkami. Mowa więc o dwóch kategoriach: cmentarzach i mogiłach wojenne oraz obiekty propagandowe stojące poza miejscami spoczynku.

RIA Nowosti powtórzyła przy tym formułę o żołnierzach Armii Czerwonej poległych podczas „wyzwalania Polski”. W polskiej polityce historycznej podkreśla się, że wkroczenie wojsk sowieckich zakończyło okupację niemiecką, ale przyniosło Polsce podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu i komunistyczne represje.

Rosyjskie media wskazały na Nawrockiego

W publikacji przywołano działalność Instytutu Pamięci Narodowej i jego byłego prezesa, a obecnie prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Rosyjska agencja stwierdziła, że proces usuwania sowieckich pomników przyspieszył właśnie w okresie, gdy kierował on IPN.

Nawrocki w marcu 2022 roku zaapelował do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej symboli propagujących komunizm. Instytut uczestniczył później, także finansowo, w demontażu kolejnych monumentów poświęconych Armii Czerwonej. Według danych IPN od rosyjskiej inwazji na Ukrainę usunięto 40 z 60 takich obiektów pozostających wcześniej w przestrzeni publicznej.

Rosyjskie media przypomniały również, że Nawrocki został umieszczony w bazie osób poszukiwanych przez rosyjskie MSW. W lutym 2024 roku pojawiły się informacje o wszczęciu w Rosji postępowania dotyczącego rzekomego niszczenia lub uszkadzania pomników żołnierzy sowieckich. Na rosyjską listę trafili również inni polscy urzędnicy związani z decyzjami o demontażu monumentów.

Pomnik propagandowy to nie mogiła

Polskie przepisy wyraźnie rozróżniają pomniki propagujące totalitarny ustrój od miejsc pochówku. Ustawa dekomunizacyjna pozwala usuwać z przestrzeni publicznej obiekty gloryfikujące komunizm, ale jej przepisów dotyczących pomników nie stosuje się do obiektów znajdujących się na cmentarzach oraz w innych miejscach spoczynku.

IPN konsekwentnie określa usuwane monumenty jako obiekty sowieckiej propagandy, a nie groby wojenne. Polska pozostaje jednocześnie zobowiązana do ochrony cmentarzy oraz szczątków poległych żołnierzy.

Rosyjski ambasador kwestionuje jednak, czy obowiązek ten jest właściwie realizowany.

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