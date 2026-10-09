PiS ustaliło linię w sprawie Trumpa. „Sami musimy zmienić rząd”

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości miało zdecydować, że politycy partii powinni wyśmiewać doniesienia o rzekomej próbie przekonania Władysława Kosiniaka-Kamysza przez Donalda Trumpa do utworzenia koalicji z prawicą – ustalił „Newsweek”.

Według rozmówców tygodnika w PiS panuje złość z powodu skali medialnych spekulacji dotyczących marcowego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z polskim ministrem obrony. Partia ma przekonywać, że nie wierzy w przedstawianą wersję wydarzeń, a wypowiedzi Donalda Tuska są niewiarygodne.

PiS obawia się reakcji swojego elektoratu

Przyjęta linia ma wynikać nie tylko z braku wiary w doniesienia o rozmowie dotyczącej zmiany rządu. Według „Newsweeka” politycy PiS uznali, że obraz zagranicznego przywódcy ingerującego w skład polskiej koalicji byłby sprzeczny z suwerennościowym przekazem partii.

– Elektorat patriotyczny nie chce, aby ktokolwiek obcy nam ustalał, kto ma być premierem i tworzyć rząd. Sami go musimy zmienić – tłumaczył anonimowy polityk PiS.

Podobnie wypowiedział się Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że nie życzy sobie, aby „jakakolwiek stolica” ingerowała w zawieranie koalicji rządowych w Polsce. Nie przesądził jednak, czy Donald Trump rzeczywiście poruszał taki temat, ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu.

Kaczyński: Całkowicie nie wierzę Tuskowi

Do sprawy odniósł się także Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zakwestionował wiarygodność premiera i stwierdził, że nie wierzy w przedstawianą przez niego wersję wydarzeń. – Całkowicie nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Takiego kłamcy w polskiej polityce to chyba w całym przeszłym tysiącleciu nie było – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS odrzucił również sugestie, że Adam Bielan mógł wpływać na Donalda Trumpa. – Ja doceniam Adama Bielana, ale naciskać na Donalda Trumpa nie może – przekonywał.

Nie odpowiedział natomiast jednoznacznie, czy podczas rozmowy Trumpa z Kosiniakiem-Kamyszem mogła pojawić się kwestia zmiany koalicji w Polsce. Według Kaczyńskiego sprawa jest wykorzystywana jako pretekst do uderzenia w jego partię.

O czym rozmawiali Trump i Kosiniak-Kamysz?

Do spotkania doszło 2 marca w Gabinecie Owalnym. Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi towarzyszył Nikodem Rachoń, obecnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Ze strony amerykańskiej w rozmowie uczestniczył Donald Trump oraz jeden z jego doradców.

Szef MON przebywał w Waszyngtonie w związku z uroczystością pośmiertnego nadania Medalu Honoru sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi. Amerykański żołnierz zginął w Afganistanie, osłaniając polskiego żołnierza Karola Cierpicę.

Donald Tusk oświadczył, że tematem rozmowy nie była stała baza wojsk USA w Polsce, lecz sytuacja wewnętrzna w kraju. „Gazeta Wyborcza” podała natomiast, że Trump mógł sugerować liderowi PSL utworzenie koalicji z prawicą.

Zupełnie inną wersję przedstawił Nikodem Rachoń. Zapewnił, że jedynym tematem spotkania była amerykańska baza wojskowa w Polsce, a słowa premiera nazwał „haniebnymi insynuacjami”.

Adam Bielan wezwał Kosiniaka-Kamysza do publicznego ujawnienia przebiegu rozmowy. Pytał również, czy Trump w jakikolwiek sposób „szantażował” ministra lub polski rząd.

Ambasador USA chwali „K2”

W piątek do atmosfery wokół szefa MON odniósł się pośrednio ambasador USA w Polsce Tom Rose. Nazwał Kosiniaka-Kamysza jednym z najważniejszych architektów postępu w polsko-amerykańskiej współpracy obronnej i nadał mu przydomek „K2”.

Rose podkreślił, że minister „lojalnie służy swojemu rządowi”, a jednocześnie blisko współpracuje z prezydentem Karolem Nawrockim. Napisał również, że dla Kosiniaka-Kamysza ojczyzna stoi ponad polityką, obowiązek ponad podziałami, a wyniki ponad retoryką.

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