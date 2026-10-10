KO podjęła decyzję ws. Kołodziejczaka. „Nie akceptujemy”

Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka. Decyzję ogłoszono w piątek późnym wieczorem, zaledwie kilka godzin po publikacji materiału zawierającego poważne oskarżenia pod adresem byłego wiceministra rolnictwa.

W piątek 9 października Kanał Zero opublikował reportaż Moniki Krześniak, w którym dwie kobiety związane w przeszłości z Kołodziejczakiem zarzuciły mu agresję, poniżanie, groźby i stosowanie przemocy fizycznej. Jedna z rozmówczyń twierdziła również, że polityk nakłaniał ją do przyjęcia substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Kołodziejczak odrzucił oskarżenia, nazywając je „pomówieniami”.

Kołodziejczak zawieszony w klubie KO

O reakcji ugrupowania poinformowała rzeczniczka klubu parlamentarnego KO Dorota Łoboda. „W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka” – przekazała.

Rzeczniczka podkreśliła, że klub potępia zachowania przedstawione w opublikowanych materiałach. „Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami” – napisała Łoboda.

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał natomiast, że zawieszenie nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym. Politycy ugrupowania oczekują teraz na zweryfikowanie medialnych doniesień przez właściwe służby.

Do sprawy odniósł się również Roman Giertych. Poseł ocenił, że jeśli ujawniona rozmowa jest autentyczna, może chodzić o „dużą sprawę kryminalną”. Zaznaczył, że prawdziwość przedstawionych zdarzeń powinna zostać sprawdzona przez prokuraturę.

Giertych zwrócił jednocześnie uwagę, że Kołodziejczak należał do klubu parlamentarnego, ale nie jest członkiem partii Koalicja Obywatelska. Zawieszenie nie wpływa również na jego mandat poselski.

„Nie ma przyzwolenia na przemoc wobec kobiet, i wszystko to co opisuje Kanał Zero, a czego mogły doświadczać nie tylko opisane kobiety ale także inne które być może nie odważyły się jeszcze mówić. Mam też nadzieję, że ta sprawa nie zostanie zamieciona pod dywan!'' – napisała z kolei Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu ds. równości.

Byłe współpracownice oskarżają polityka

Jedna z kobiet występujących w materiale Kanału Zero opisała relację zawodową, która miała z czasem przekształcić się w relację intymną. Według jej słów Kołodziejczak początkowo zachowywał się wobec niej troskliwie, jednak później miał wpadać w złość, wyzywać ją i stosować przemoc.

Kobieta twierdzi również, że podczas jednego ze spotkań polityk miał wyjąć substancję, którą określił jako kokainę, a następnie nakłaniać ją do jej przyjęcia. Rozmówczyni przyznała, że nie jest w stanie potwierdzić, czym rzeczywiście była ta substancja.

Druga była współpracowniczka zarzuciła Kołodziejczakowi regularne poniżanie i zastraszanie. Opisała między innymi sytuację, w której polityk miał rzucić obok niej puszką, a następnie sięgnąć po nóż i stwierdzić: „gdybym chciał, to bym trafił”.

W reportażu pojawiły się także nagrania mające dokumentować sposób, w jaki polityk zwracał się do współpracownic. Przedstawione relacje i materiały nie zostały dotychczas zweryfikowane przez organy ścigania. Nie ma też jeszcze reakcji prokuratury.

Kołodziejczak mówi o „pomówieniach”

Autorka reportażu próbowała skonfrontować posła z oskarżeniami na terenie Sejmu. Kołodziejczak nie odniósł się szczegółowo do poszczególnych relacji. Stwierdził jedynie, że są to „pomówienia”. Uciekał też przed dziennikarką po sejmowych korytarzach.

Do chwili publikacji polityk nie przedstawił swojego stanowiska ani nie odniósł się publicznie do decyzji o zawieszeniu w klubie KO.

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