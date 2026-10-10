Polacy ocenili spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. Wyraźna przewaga jednej grupy

42 proc. Polaków negatywnie ocenia fakt, że Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w marcu z Donaldem Trumpem bez wiedzy Ministerstwa Spraw Zagranicznych – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl.

Pozytywnie rozmowę wicepremiera i ministra obrony narodowej z prezydentem Stanów Zjednoczonych oceniło 22,6 proc. ankietowanych. Zdania w tej sprawie nie miało 35,4 proc. uczestników badania.

Oznacza to, że odsetek krytyków był niemal dwukrotnie wyższy niż osób pozytywnie oceniających spotkanie. Negatywnej opinii nie wyraziła jednak większość wszystkich respondentów – ponad jedna trzecia nie potrafiła jednoznacznie ocenić wydarzenia.

Kto najczęściej krytykuje spotkanie z Trumpem?

Najwięcej negatywnych ocen odnotowano wśród osób w wieku od 35 do 49 lat. Krytycznie o spotkaniu wypowiedziało się 47,3 proc. ankietowanych należących do tej grupy.

Podobną opinię wyraziło 47 proc. mieszkańców miast liczących od 20 do 99 tys. mieszkańców oraz 46 proc. osób z wyższym wykształceniem. Wśród kobiet odsetek negatywnych odpowiedzi wyniósł 45,4 proc.

Krytyczne oceny częściej pojawiały się również wśród respondentów osiągających dochody netto od 3001 do 5000 zł miesięcznie – w tej grupie spotkanie negatywnie oceniło 44,5 proc. badanych.

Największy odsetek pozytywnych odpowiedzi odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Spotkanie dobrze oceniło 47,5 proc. przedstawicieli tej grupy.

Badanie przeprowadzono 5 i 6 października 2026 roku wśród 800 pełnoletnich użytkowników panelu internetowego SW Panel. Zastosowano próbę losowo-kwotową, a jej strukturę skorygowano tak, aby odpowiadała strukturze dorosłych mieszkańców Polski pod względem najważniejszych cech społeczno-demograficznych.

Tajemnicze spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem

Do rozmowy doszło 2 marca w Białym Domu. Władysław Kosiniak-Kamysz przebywał wówczas w Waszyngtonie w związku z uroczystością pośmiertnego nadania Medalu Honoru sierżantowi sztabowemu Michaelowi Ollisowi.

Amerykański żołnierz zginął w 2013 roku w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.

Szef MON ujawnił informację o spotkaniu z Donaldem Trumpem dopiero kilka miesięcy później. Tłumaczył, że rozmowa była krótka, a jej najważniejszym elementem było podziękowanie za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zapewniał również, że poinformował o niej premiera Donalda Tuska.

O rozmowie nie wiedziało jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie sporządzono również oficjalnej notatki, co stało się powodem sporu w koalicji rządzącej.

Radosław Sikorski wskazywał, że resort dyplomacji powinien otrzymać dokument opisujący spotkanie. Kosiniak-Kamysz odpowiadał, że rozmowa miała charakter nieformalny.

O czym rozmawiali Trump i Kosiniak-Kamysz?

W spotkaniu uczestniczył również Nikodem Rachoń, obecnie doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Utrzymuje on, że jedynym tematem rozmowy była możliwość utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce.

Inną wersję przedstawił Donald Tusk. Premier stwierdził, że rozmowa dotyczyła „raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce” i zaprzeczył, aby jej przedmiotem była baza wojskowa.

W mediach pojawiły się nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi Trump miał zachęcać Kosiniaka-Kamysza do opuszczenia obecnej koalicji i porozumienia z prawicą. Doniesień tych nie potwierdzili jednak bezpośredni uczestnicy rozmowy.

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