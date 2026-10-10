Żyrandole ze złota? Ujawniono zakupy Kancelarii Prezydenta

Spinki z orłem, bursztynem i kamieniami ozdobnymi znalazły się wśród zakupów Kancelarii Prezydenta. Jak ustalił „Fakt” na podstawie Centralnego Rejestru Umów, dwa sierpniowe kontrakty na biżuterię opiewają łącznie na 32 703,08 zł. Upominki mają służyć reprezentacyjnej działalności Karola Nawrockiego.

Ponad 32 tys. zł na biżuterię. Co zamówiła Kancelaria Prezydenta?

Pierwszą umowę zawarto z firmą Bomar z województwa świętokrzyskiego. Jej wartość wyniosła 17 203,08 zł. Zamówienie obejmowało 30 par spinek do mankietów z orłem, 20 par z bursztynem i orłem oraz dwa komplety z bursztynu, krzemienia pasiastego i onyksu.

Drugi kontrakt, wart 15 500 zł, podpisano z gdyńską Pracownią Woytek, wykonującą m.in. biżuterię bursztynową.

Spinki dla oficjalnych gości. Kancelaria Nawrockiego wyjaśnia cel zakupów

Kancelaria wyjaśnia, że zakupy mają zabezpieczać potrzeby związane z reprezentacyjną funkcją głowy państwa. Biżuteria jest przeznaczona na prezenty podczas oficjalnych spotkań w kraju i za granicą.

Wśród odbiorców takich upominków mogą znaleźć się głowy państw, szefowie rządów, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, dyplomaci i inni oficjalni goście.

„Wręczanie upominków stanowi utrwalony element oficjalnych kontaktów i praktyki protokolarnej” – przekazali „Faktowi” urzędnicy.

Według kancelarii prezydenta prezenty są wyrazem szacunku, a narodowa symbolika i materiały charakterystyczne dla Polski pomagają prezentować jej kulturę oraz dziedzictwo.

Spinki dla Hołowni i Trumpa

Taki upominek Karol Nawrocki wręczył Szymonowi Hołowni z okazji jego 50. urodzin. Z doniesień „Newsweeka” wynikało natomiast, że spinki przygotowane przez prezydenta miał otrzymać również Donald Trump. Według tygodnika wykonano je na zamówienie ze złota i czarnego onyksu.

Firmy wybrane przez Kancelarię realizowały także zlecenia dla innych instytucji państwowych. Bomar specjalizuje się m.in. w wyrobach z krzemienia pasiastego. Pracownia Woytek wykonywała wcześniej zamówienia dla Kancelarii Sejmu i Banku Gospodarstwa Krajowego.

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