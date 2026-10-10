Gdzie dwóch się bije, tam Polska korzysta? Nowy sondaż ws. cen paliw

W badaniu przeprowadzonym przez pracownię United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano, kto wyszedł wzmocniony z politycznego sporu o ceny paliw. Wyniki są zbliżone, ale zaskoczeniem może być to, jaki pogląd w sprawie był deklarowany najczęściej. Najpopularniejsza odpowiedź, jaka padała, to „żaden z liderów” – wybrało ją 34,8 proc. respondentów.

Nowy sondaż o ustawie paliwowej. Tusk wygrywa, ale polaryzacja wciąż mocna

Donalda Tuska wskazało 26,3 proc. ankietowanych, a Karola Nawrockiego – 24,6 proc. Premier uzyskał więc wynik o 1,7 pkt proc. wyższy od prezydenta. Zdaniem 12,1 proc. badanych na konfrontacji zyskali obaj politycy. Odpowiedzi nie potrafiło udzielić 2,2 proc.

Oceny zmieniają się wraz z sympatiami politycznymi. Wśród wyborców obozu rządzącego 57 proc. uważa, że wzmocniony wyszedł Tusk. Nawrockiego wskazuje 8 proc., obu polityków – 7 proc., a żadnego – 24 proc. W grupie wyborców opozycji najwięcej wskazań otrzymał prezydent: 46 proc. Na premiera postawiło 4 proc. Jednocześnie 32 proc. uznało, że nikt nie zyskał, a 17 proc. oceniło, że wzmocnieni zostali obaj.

Niezdecydowani najbardziej sceptyczni. 60 proc. wskazuje „żaden”

Wśród niezdecydowanych i osób niegłosujących aż 60 proc. nie widzi politycznego zysku dla żadnego z liderów. Tuska wskazało 22 proc. tej grupy, Nawrockiego – 5 proc., natomiast 11 proc. uznało, że skorzystali obaj.

To w tej części badanych odpowiedź „żaden” ma największy udział. Wśród wyborców zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji najczęściej wskazywano konkretnego polityka.

Nawrocki podpisał ustawę. Tusk o wygranej kierowców

Spór dotyczył opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pozyskane środki miały sfinansować obniżkę cen na stacjach. Nawrocki podpisał ustawę i zapowiedział jej skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent oczekiwał natychmiastowego spadku cen do poziomu zapowiadanego przez polityków koalicji w kampanii. Odpowiedzialnością za ceny paliw obarczył rząd. Tusk, pytany o zwycięzcę sporu, odpowiedział, że „na razie wygrali polscy kierowcy”. Dodał, że zamiast ogłaszać polityczne triumfy, wolałby trwałą współpracę z prezydentem.

Badanie przeprowadzono 2–4 października 2026 r. metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Podany błąd oszacowania wynosi 3 proc., a poziom ufności – 95 proc.

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