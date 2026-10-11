Nawrocki pod ścianą? Weto tej ustawy może osłabić wizerunek prezydenta

Seria ataków z użyciem noży w szkołach ponownie zaostrzyła konflikt między rządem a Pałacem Prezydenckim. Donald Tusk zarzuca Karolowi Nawrockiemu, że styczniowe weto pozbawiło państwo narzędzi do szybkiego reagowania na nielegalne i niebezpieczne materiały w internecie. Prezydent uzasadniał swoją decyzję obawami o wolność słowa i polityczny wpływ na blokowanie treści.

Tusk wskazuje na weto. Chce szybszej reakcji w sieci

Premier przekonuje, że państwo powinno móc skuteczniej usuwać materiały związane z przemocą, groźbami oraz nakłanianiem do samobójstw i samookaleczeń. Jako przykład podał hipotetyczną transmisję zbrodni w internecie. Według niego po zawetowaniu ustawy rząd nie otrzymał narzędzia pozwalającego szybko zablokować taki przekaz.

– Chcieliśmy to wszystko blokować jako państwo – mówił Tusk. Rząd uzasadnia przyspieszenie prac nad przepisami potrzebą ochrony dzieci i młodzieży przed nielegalnymi treściami.

Przepisy mają chronić dzieci, Nawrocki ostrzega przed cenzurą

Karol Nawrocki zawetował wcześniejszą ustawę 9 stycznia 2026 r. Nie kwestionował potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa w sieci, ale sprzeciwiał się powierzeniu decyzji o blokowaniu treści organom administracji. W uzasadnieniu podnosił ryzyko politycznego wpływu na takie rozstrzygnięcia. Uważał, że o bezprawności materiałów powinny decydować niezależne sądy. Możliwość późniejszego odwołania od decyzji urzędnika nie usuwała, w jego ocenie, tych obaw.

Sporny mechanizm przewiduje nakazy ograniczenia dostępu do treści powiązanych z przestępstwami wymienionymi w ustawie. Katalog obejmuje m.in. nakłanianie do samobójstwa, materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci, handel ludźmi, fałszywe alarmy oraz oszustwa. Decyzje mają należeć do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a w przypadku platform udostępniania wideo – do przewodniczącego KRRiT. Przepisy przewidują możliwość zaskarżenia nakazu do sądu.

Sejm przyjął ustawę. Spór o internet trwa

Po styczniowym wecie rząd rozdzielił regulacje na dwie ustawy. Część dotyczącą krajowego nadzoru nad stosowaniem unijnego aktu o usługach cyfrowych, czyli DSA, Nawrocki podpisał 25 września. Nie obejmowała ona spornego mechanizmu blokowania treści.

Do przepisów o blokowaniu niebezpiecznych treści Sejm wrócił po atakach w szkołach i uchwalił ustawę 8 października. Teraz projekt musi rozpatrzyć Senat.

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