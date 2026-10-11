Mężczyzna zginął od policyjnych strzałów. Wcześniej zaatakował funkcjonariuszy

Do zdarzenia doszło w niedzielę 11 października przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. Około godz. 10.40 policja otrzymała zgłoszenie od przechodnia, który zauważył mężczyznę idącego ulicą z nożem kuchennym w ręku.

Na miejsce skierował się patrol. Jak przekazała podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji, funkcjonariusze polecili 41-latkowi odrzucić niebezpieczne narzędzie. Mężczyzna nie zastosował się do ich poleceń.

Taser nie zatrzymał 41-latka. Policjant użył broni

Policjanci próbowali obezwładnić mężczyznę za pomocą tasera, jednak urządzenie nie zadziałało skutecznie. Według relacji policji 41-latek ruszył następnie z nożem w kierunku jednego z funkcjonariuszy.

Drugi policjant użył broni służbowej, oddając w stronę napastnika kilka strzałów. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w Nowym Sączu. Pomimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się uratować jego życia.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator. Prowadzone są oględziny, a śledczy zabezpieczają nagrania z monitoringu znajdującego się w okolicy.

Analizowane będą również zapisy z kamer nasobnych funkcjonariuszy oraz z tasera użytego podczas interwencji. Policja ustala świadków, którzy mogli widzieć przebieg zdarzenia lub nagrać je telefonami.

Policja sprawdzi zasadność użycia broni

Uruchomiono wewnętrzne procedury mające wyjaśnić dokładny przebieg interwencji i ocenić zasadność użycia broni palnej. – Na razie wszystko wskazuje na to, że broń powinna zostać użyta – podkreśliła podinsp. Cisło.

Kluczowe znaczenie będą miały zabezpieczone nagrania oraz wyniki sekcji zwłok. Badania mają wykazać między innymi, czy 41-latek znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych substancji.

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