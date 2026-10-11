Planował zamach na Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Kierwiński ujawnia szczegóły

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał nowe informacje dotyczące mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Zatrzymany to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Policjanci weszli do jego mieszkania w niedzielę około godz. 16. Na miejscu zabezpieczono przedmioty, które, według szefa MSWiA, mogły stwarzać zagrożenie. Nie ujawniono jednak, o jakie dokładnie rzeczy chodziło.

Informator wskazał podejrzanego

Służby trafiły na ślad mężczyzny dzięki informatorowi, który przekazał Służbie Ochrony Państwa precyzyjne dane dotyczące osoby mającej przygotowywać atak. Do działań włączono policję, ABW i SOP.

– Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładne informacje, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić – powiedział Kierwiński w TVP Info.

Funkcjonariusze analizowali również aktywność zatrzymanego w internecie. Mężczyzna miał udzielać się w grupach o skrajnych poglądach, używać języka nienawiści oraz nawoływać do przemocy w życiu publicznym.

Kierwiński podkreślił, że politycy regularnie otrzymują groźby, jednak w tym przypadku służby uznały sytuację za poważniejszą niż zwykle. Badane są kontakty i motywacja zatrzymanego. Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, aby potwierdzić ewentualną inspirację ze strony obcych służb.

Informacja o możliwym zamachu wpłynęła w niedzielę do SOP. Przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada przedstawicieli służb. Kilka godzin później podejrzewany mężczyzna został zatrzymany.

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