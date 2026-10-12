Wybory prezydenckie w Krakowie. Nokaut w drugiej turze. PKW podała oficjalne wyniki!

W niedzielę 11 października została przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Przedterminowe wybory odbyły się po tym, jak w drodze referendum odwołany został poprzedni włodarz miasta – Aleksander Miszalski. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządzał Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska

Lokale wyborcze były otwarte w godzinach 7:00-21:00. Na karcie do głosowania były umieszczone nazwiska kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w pierwszej turze: Łukasza Gibały (Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców) oraz Moniki Piątkowskiej (Komitet Wyborczy Wyborców Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami).

Na kilka godzin przed ciszą wyborczą został opublikowany ostatni sondaż, który Ogólnopolska Grupa Badawcza przeprowadziła dla portalu LoveKraków.pl. Badanie to – po wyłączeniu osób niezdecydowanych – dawało znaczną przewagę Gibale, na którego chęć oddania głosu deklarowało 59,96 proc. ankietowanych. Monika Piątkowska cieszyła się poparciem na poziomie 40,04 proc.

Łukasz Gibała prezydentem Krakowa. PKW podała oficjalne wyniki!

W poniedziałek 12 października nad ranem Państwowa Komisja Wyborcza – po przeliczeniu danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych – ogłosiła pełne wyniki głosowania. Z udostępnionych danych wynika, że wybory prezydenckie wygrał Łukasz Gibała, który uzyskał 62,12 proc. (ponad 161 tys. głosów). Monika Piątkowska zdobyła 37,88 proc. (ponad 98 tys. głosów).

Państwowa Komisja Wyborcza podała także wyniki dotyczące frekwencji. Z prawa do oddania głosu skorzystało 44,27 proc. mieszkańców Krakowa. Łącznie oddano 259 490 ważnych głosów. W pierwszej turze frekwencja wyniosła 43,50 proc.

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