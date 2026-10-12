Sędzia SN o działaniach Nawrockiego ws. TK. „W sposób oczywisty narusza obowiązujące prawo”

Sędzia Piotr Prusinowski nie pojawi się na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów SN. – Powód jest jeden i stale ten sam. Chodzi o nieklarowny status „nowych” sędziów w Sądzie Najwyższym. Skutkuje nieważnością lub bezwzględną przyczyną odwoławczą każdego orzeczenia, które zostanie wydane z ich udziałem, a przejawia się w nieuznawaniu przez sądy i trybunały europejskie tych sędziów za mogących stworzyć niezależny i niezawisły sąd – wyjaśniał były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego.

– Nie przyłożę ręki do żadnych działań, które mogą pogłębić chaos – kontynuował Prusinowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Były prezes Izby Pracy SN zdradził, że „z kilkoma ‘nowymi’ sędziami się przyjaźnię, a z innymi koleguje. – Niczego bardziej nie pragnę, jak zmienić tę chorą sytuację i powrócić do normalności – tłumaczył Prusinowski. Sędzia zaznaczył jednocześnie, że sytuacja „zabrnęła tak daleko, że potrzebna jest zgoda polityczna, a na polityków jak zawsze nie ma co liczyć”.

– „Nowi” sędziowie, których status powszechnie w cywilizowanym świecie jest kontestowany, a Polska płaci odszkodowania za orzeczenia przez nich wydane, mają zadecydować, czy można kwestionować ich dyskusyjny status i czy ten, który będzie tak czynił odpowiada karnie i dyscyplinarnie – mówił o szczegółach posiedzenia Prusinowski. Były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego stwierdził, że „jak chce się pośmiać, to idzie do cyrku, a jak boli go ząb, to do dentysty”.

Były prezes Izby Pracy SN o Zbigniewie Kapińskim. „Pięciolatek w piaskownicy to zrozumie”

– Nie mieszam tych dwóch potrzeb. Namawiam „nowych” sędziów aby tego też nie robili – apelował Prusinowski. Były prezes Izby Pracy SN „nie dostrzega żadnych działań I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego zmierzających do zaprowadzenia porządku”. Zdaniem Prusinowskiego „pięciolatek w piaskownicy zrozumie”, że podjęcie wspomnianej ustawy pogłębi chaos. Sędzia tłumaczył, że ten ruch „narazi Sąd Najwyższy po raz kolejny na śmieszność”.

– Problem nie leży w statusie sędziowskim pana Z. Kapińskiego, ale w tym, że sposób ukształtowania tego statusu nie gwarantuje obywatelom, że sąd z jego udziałem będzie niezawisły i niezależny. To taka subtelna, ale istotna różnica i nie mogę pojąć, dlaczego od tylu lat nie może trafić do świadomości pana prezesa – dodał Prusinowski. Zadziwia go także „stopień wyparcia przez ‘nowych’ sędziów SN fundamentalnej zasady prawa, że nie można być sędzią w swojej sprawie”.

Były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego SN nazwał „pustynią, na której w osobnych wioskach mieszkają dwa plemiona ludzi”. – Taki Sąd Najwyższy nie jest nikomu do niczego potrzebny. Będzie służył tylko politykom do umieszczenia w nim „zasłużonych” lub „naszych”, aby w końcówce swojej drogi zawodowej zarobili trochę więcej pieniędzy i przeszli na hojny stan spoczynku – powiedział Prusinowski.

Piotr Prusinowski o I prezesie SN. Czego oczekuje od niego ws. Karola Nawrockiego?

Były prezes Izby Pracy SN narzekał, że politycy wszystkich opcji nie są zainteresowani uzdrowieniem sytuacji w Sądzie Najwyższym. – Bez niezależnego SN czują się dodatkowo bezkarni. „Starzy” sędziowie SN nie narzekają, wygodniej byłoby nam milczeć – stwierdził Prusinowski. Zdaniem byłego prezesa Izby Pracy Sądu Najwyższego „historia osądzi, kto miał rację”. Prusinowski od Kapińskiego chciałby, „działań zmierzających do nakłonienia prezydenta do ogłoszenia konkursów na wakaty”.

Chodzi o te w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia ocenił, że Karol Nawrocki „w sposób oczywisty narusza obowiązujące prawo, a swoim działaniem ewidentnie godzi w konstytucyjny trójpodział władzy”. – Uniemożliwiając orzekanie prawidłowo powołanym sędziom TK stawia się ponad Sejm i Trybunał. Nie to jest jednak najgorsze. Pan prezydent stwarza precedens, który w przyszłości wykorzystają przeciwnicy Polski – obawiał się Prusinowski.

– Myślę, że pan prezydent, jak również pan premier powinni pomyśleć, w jakim charakterze chcą przejść do historii Polski. Jeszcze jest czas na opamiętanie, później możemy przekroczyć granice, za którymi nie będzie już odwrotu – skomentował były prezes Izby Pracy SN. Prusinowski zablokowanie budżetu TK nazwał „głupią i małostkową decyzją”. Sędzia stwierdził, że „zabawy polityków zawsze się tak kończą”.

Sędzia grzmi ws. Trybunału Konstytucyjnego. „Ciarki po plecach przechodzą”

– Najpierw jedni zrujnowali TK, który przez tyle lat stał na straży bezpieczeństwa prawnego Polaków, a teraz ci pierwsi i ci drudzy urządzili na truchle Trybunału klepisko do gry politycznej. Ciarki po plecach przechodzą, gdy myślę, jakie jeszcze zgorszenie politycy nam zafundują. Prezydent i Premier wraz z większością parlamentarną bawią się w najlepsze, a Polacy nie mają dostępu do zweryfikowania, czy prawo jest zgodne z konstytucją – podkreślił Prusinowski.

Były prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego ocenił, że Trybunał Konstytucyjny to „nie jest miejsce pracy” dla Macieja Berka. Prusinowski skrytykował też Waldemara Żurka, który ocenił decyzję ws. listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. – Odpowiem słowami Talleyranda: „to gorzej niż zbrodnia – to błąd” – mówił Prusinowski. Jego zdaniem minister sprawiedliwości powinien skorzystać ze środków procesowych i prokuratury, bo to, co zrobił „psuje państwo. Nie różni się od tego, co robił PiS”.

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