Prokuratura reaguje na doniesienia o Kołodziejczaku. Poseł zaprzecza oskarżeniom

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarejestrowała z urzędu materiały dotyczące zachowań posła Michała Kołodziejczaka i rozpoczęła czynności sprawdzające. Jak przekazano w oświadczeniu, dotyczą one zmuszania do określonego zachowania oraz udzielania środków odurzających. Działania podjęto w związku z doniesieniami medialnymi o byłym wiceministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Prokuratura poinformowała o rozpoczęciu czynności sprawdzających, które służą weryfikacji informacji.

Kołodziejczak złożył zawiadomienie w ABW. Nie ujawnił szczegółów

W niedzielę 11 października poseł pojawił się w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Towarzyszył mu m.in. Krzysztof Rutkowski. Po wyjściu Kołodziejczak poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

— Odpowiednie informacje i dokumenty zostały złożone w siedzibie ABW w Łodzi. Dla mnie ta sprawa jest priorytetowa — powiedział.

Poseł nie ujawnił szczegółów zawiadomienia. Tłumaczył, że chce, aby najpierw zajęły się nim uprawnione instytucje. Oskarżenia byłych współpracownic nazywa pomówieniami.

— Ja sprawę bardzo przeżywam, bo mnie bardzo uderzyła, bardzo mnie dotknęła — zaznaczył.

Rutkowski zapowiada konferencję. Wskazał termin

Rutkowski przekazał, że jego biuro zajmuje się sprawami posła od 4 września. Według jego relacji w niedzielę złożono również zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.

Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych podczas konferencji prasowej zapowiedzianej na poniedziałek 12 października o godz. 15 w Sejmie.

Byłe współpracownice oskarżają. Klub KO zawiesił posła

W piątek rano Kanał Zero opublikował relacje byłych współpracownic Kołodziejczaka. Kobiety zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą miał przedstawiać jako kokainę. Polityk zaprzecza tym oskarżeniom.

Jeszcze w piątek wieczorem przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował o zawieszeniu posła Kołodziejczaka ze skutkiem natychmiastowym.

— Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby — napisał w serwisie X.

Kołodziejczak zasiada w Sejmie od 2023 r. Wiceministrem rolnictwa był do połowy 2025 r. Wcześniej jako założyciel i prezes fundacji Agrounia organizował protesty przeciwko polityce rządu w sprawach rolnictwa.

Czytaj też:

Michał Kołodziejczak złożył dokumenty w ABW. Reprezentuje go słynny detektyw Czytaj też:

Poważne oskarżenia wobec Kołodziejczaka. „To są pomówienia”