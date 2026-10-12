Nagły zwrot ws. zastępcy RPO. Media ujawniają kulisy

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu dr hab. Adam Krzywoń został odwołany ze stanowiska zastępcy RPO. Nie podano jednak szczegółów tej decyzji. Poinformowano natomiast, że jego stanowisko ma objąć dr Michał Peno, który do tej pory stał na czele Departamentu Prawa Cywilnego i Gospodarczego w resorcie sprawiedliwości. Był także związany z lewicową Unią Pracy.

Zmiany w biurze RPO. Powodem korzyści polityczne?

Jak wynikało z ustaleń medialnych, zmiana w biurze RPO miała być podyktowana potrzebą obsadzenia na stanowisku osoby związanej z Nową Lewicą. Potwierdziła to wiceprzewodnicząca ugrupowania Anna Maria Żukowska. – W rozmowach na temat wyboru rzecznika w ramach koalicji rządzącej od początku padała informacja, że jako Lewica będziemy mogli zgłosić kogoś ze swojej rekomendacji – mówiła polityczka, cytowana m.in. przez zero.pl.

Sylwia Gregorczyk-Abram zaprzeczyła natomiast w rozmowie z serwisem, aby nominacja nowego rzecznika miała charakter polityczny. „Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest i pozostanie organem w pełni niezależnym, apolitycznym i stojącym na straży praw każdego obywatela. Wszelkie decyzje kadrowe są i będą podejmowane wyłącznie w oparciu o najwyższe kryteria merytoryczne, eksperckie doświadczenie oraz kompetencje niezbędne do realizacji konstytucyjnych zadań RPO” – przekazano w przesłanej do serwisu odpowiedzi. Kulisy nomacji opisał też serwis OKO.press.

Peno nie zasiądzie w biurze RPO

11 października biuro RPO przekazało, że dr Michał Peno jednak nie obejmie stanowiska zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. „Niezawisłość i niezależność pozostaje niewzruszonym fundamentem działania Biura RPO” – wyjaśniono. Decyzja ta zapadła po publikacjach w tej sprawie, które ujawniły serwisy zero.pl oraz OKO.press.

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