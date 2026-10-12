Komisja śledcza ds. Pegasusa przedstawiła raport. Są zawiadomienia do prokuratury

W poniedziałek o godz. 12.00 przedstawiciele komisji ujawnili szczegóły raportu dotyczącego zakupu, legalności, a także wykorzystania oprogramowania Pegasus m.in. przez członków Rady Ministrów, służb specjalnych, policję, a także organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Przekazano, że przesłuchano 77 świadków oraz biegłego, złożono 10 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec 11 osób, a także 11 wniosków o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadków. Cztery osoby zostały zatrzymane.

Komisja ds. Pegasusa podsumowała prace. Są wnioski do prokuratury

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka poinformowała, że zawiadomienia dotyczą m.in.: byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, byłego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, byłego zastępcy koordynatora służb specjalnych Macieja Wąsika, byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernesta Bejdy i jego zastępcy Grzegorza Ocieczka, byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Macieja Materki, byłej prokurator regionalnej w Gdańsku Teresy Rutkowskiej-Szmydyńskiej.

– Podstawowym zarzutem, który łączy niemal wszystkie zawiadomienia, jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków – wyjaśniła Sroka.

Ustalenia komisji ws. Pegasusa. „Polska nie miała kontroli”

Według Magdaleny Sroki jednym z największych sukcesów komisji jest odtajnienie dokumentów, które „przez lata chowały się za klauzulami” . Jak ujawniła, „CBA nie posiadało m.in. haseł dostępu do części kont z uprawnieniami administracyjnymi, co oznaczało, że nie mogło pełnić kontroli nad elementami systemu znajdującymi się wewnątrz systemu CBA” .

Wyjaśniła, że „kontrolę sprawował producent oprogramowania”, czyli prywatna firma z Izraela. – CBA nie posiadało haseł dostępu do części kont z uprawnieniami administracyjnymi, co oznaczało, że nie mogło kontroli nad elementami systemu znajdującymi się wewnątrz siedziby CBA. Kontrolę sprawował producent tego oprogramowania. Dane pobierane przez system Pegasus opuszczały terytorium Polski, używano zagranicznych adresów IP – poinformowała. – Komisja ustaliła to, co poprzednia władza ukrywała. Państwo nigdy nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem – dodała posłanka.

Według raportu koszt zakupu systemu kosztował 33,4 mln złotych. Z kolei ponad 8 mln zł trafiło do firmy pośredniczącej w zakupie.

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