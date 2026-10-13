Polowanie w obecności lub przy udziale dzieci. Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem

I Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński 11 września wysłał do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą dwóch przepisów prawa łowieckiego. Chodzi o art. art. 42aa, który zabrania w pkt 15 wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Z kolei w art. 52 pkt 7 mowa o grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku za złamanie tego zakazu.

W uzasadnieniu powołano się na dane Polskiego Związku Łowieckiego, z których wynika, że „obecnie liczba myśliwych w Polsce wynosi 126 702, z czego 4 823 to kobiety”. „Nie ulega wątpliwości, że osoby małoletnie, które przed wprowadzeniem zakazu uczestniczyły w polowaniu, to przeważnie dzieci myśliwych. Problem więc dotyczy kilkudziesięciu tysięcy rodzin w Polsce” – argumentował I prezes SN.

Zakaz udziału dzieci w polowaniach. Wniosek Zbigniewa Kapińskiego do Trybunału Konstytucyjnego

„Te kilkadziesiąt tysięcy rodzin kultywuje kulturę łowiecką, na którą składa się ogół materialnego i duchowego dziedzictwa gromadzonego przez pokolenia myśliwych. Obejmuje nie tylko sam proces pozyskiwania zwierzyny, ale przede wszystkim zbiór zasad etycznych, specyficzny język, sztukę, muzykę oraz bogate tradycje i ceremoniały kultywowane w łowiectwie. Ma to bezpośredni wpływ na życie tych rodzin i wychowanie dzieci” – czytamy.

Dalej podkreślono, że „w tym zakresie relacje między rodzicami i dziećmi niewątpliwie kształtuje również konieczność poszanowania autonomii dziecka, które wraz z wiekiem dojrzewa i jest w stanie samodzielnie dokonywać decyzji”. Kapiński zwrócił uwagę na prawo rodziców do wychowania dzieci oraz zapewnienia im wychowania i nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami, a także prawo do decydowania o swoim życiu osobistym.

I prezes Sądu Najwyższego wysłał wniosek do TK. Będą zmiany w prawie łowieckim?

W kwestii zasady proporcjonalności I prezes Sądu Najwyższego podkreślił, że „korzystanie z praw i wolności konstytucyjnych może być ograniczane tylko na podstawie ustawy i wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób”. Prawo łowieckie ma także naruszać zasady: poprawnej legislacji oraz określoności typizacji przepisów zabronionych.

Problemem ma być zwrot „wykonywania polowania w obecności lub przy udziale”, który ma sprawiać, że „nie jest możliwe ustalenie jednoznacznej normy postępowania” i „nie jest jednoznacznie określona strona przedmiotowa czynu zabronionego”. W kwestii zasady trzech czytań ma chodzić o to, że zgłoszona w III czytaniu poprawka „nie mieściła się w pierwotnym projekcie ustawy, ale stanowiła nową inicjatywę ustawodawczą”.

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