Spór o e-papierosy. Chiński import, rosyjskie powiązania i milionowe korzyści podatkowe

Import z Chin

Krytycy nowych przepisów chętnie zasłaniają się troską o rodzimy biznes. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej: znaczna część sektora e-papierosów z polską produkcją ma niewiele wspólnego. To w głównej mierze handel oparty na imporcie gotowych urządzeń z zagranicy. Przede wszystkim z Chin oraz ich lokalnej dystrybucji.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, zaledwie 26 podmiotów wytwarza w Polsce wkłady i płyny do e-papierosów. Z kolei z szacunków Centrum Monitorowania Rynku wynika, że niemal 100% jednorazowych e-papierosów trafiających na nasz rynek pochodzi bezpośrednio z chińskich fabryk.

Niedopuszczalne jest utożsamianie ochrony polskiej przedsiębiorczości z obroną modelu biznesowego opartego na sprowadzaniu towaru z Chin. Krajowe firmy handlowe niezaprzeczalnie potrzebują stabilnego otoczenia prawnego, lecz nie daje to podstaw do tego, by państwo przymykało oko na luki w systemie podatkowym czy faworyzowanie wybranych produktów.

Należy zatem otwarcie zapytać, czy pod hasłami gospodarczego patriotyzmu nie kryje się po prostu walka o zachowanie przywilejów dla zagranicznych producentów i ich dystrybutorów.

Rosyjskie powiązania

Jeszcze poważniejsze wątpliwości budzą struktury właścicielskie i kapitałowe wybranych graczy na polskim rynku. Jak wynika ze śledztwa serwisu Euromaidan Press z czerwca 2026 r., operująca w branży e-papierosów jednorazowych spółka Evapify jest powiązana finansowo i personalnie z rosyjskim oligarchą Olegiem Bojko, objętym polskimi sankcjami. W mediach opisywano także relacje rosyjskiego przedsiębiorcy Dmitrija Szestiernenki, dawniej powiązanego z partią Jedna Rosja, ze spółką Symetricus oraz marką Aroma King.

Gdy Polska ponosi gigantyczne koszty w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, kwestia obecności wschodniego kapitału w krajowym handlu nie może być przemilczana. Państwo musi wiedzieć, kto w rzeczywistości stoi za firmami z tego sektora, skąd płyną ich fundusze i czy rynkowi gracze działają na jednakowych zasadach.

Nie idzie tu o stawianie zarzutów całej branży, lecz o twardą regułę: kluczowe decyzje podatkowe państwa nie mogą zapadać bez pełnej wiedzy o rzeczywistych beneficjentach tego rynku.

Prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego

W lipcu 2026 r. prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego poprzednią ustawę powiązaną z projektem UD308. Wątpliwości budził przede wszystkim tryb prac legislacyjnych, drastycznie krótkie vacatio legis oraz wybiórczy charakter wprowadzanych zmian. Spór nie sprowadzał się zatem wyłącznie do samych stawek podatkowych – w grze znalazła się jakość stanowionego prawa oraz przewidywalność reguł dla biznesu.

W tym samym czasie rząd szykował już znacznie szerszy projekt: UD363. W przeciwieństwie do UD308 nie skupia się on jedynie na technologii indukcyjnej, lecz dąży do objęcia jednolitą regulacją różnych rozwiązań technologicznych.

UD363 nie jest przy tym prostym powieleniem zakwestionowanych zapisów. To kompleksowa reforma, stanowiąca odpowiedź na postulaty neutralności technologicznej rynku.

„Apelujemy o możliwe szybkie procedowanie projektu UD363, który obejmie cały rynek papierosów elektronicznych i zapewni bardziej spójne, kompleksowe oraz neutralne konkurencyjnie rozwiązania” – wskzywał na czerwcowej komisji senackiej Jaromir Ćwikła z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Prezydent nie staje więc przed dylematem: ochrona przedsiębiorców czy porządkowanie podatków. Kluczowa jest ocena, czy nowy projekt skutecznie eliminuje uchybienia, na które sam wcześniej zwracał uwagę. Ewentualne ponowne weto musiałoby iść w parze z jasną odpowiedzią na pytanie, jak inaczej państwo planuje ukrócić wieloletnią asymetrię podatkową.

Karol Nawrocki apelował o kompleksowe zajęcie się całym rykiem e-papierosów. Projekt UD363 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom prezydenta, gdyż w pełni porządkuje cały rynek.

„Bardzo pozytywnie oceniam ten projekt. Ma on niewątpliwie charakter generalny, abstrakcyjny i bez wątpienia kompleksowy w stosunku do całej branży” – mówił na czerwcowej komisji senackiej dr Andrzej Tatara z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kompleksowe rozwiązanie dla całego rynku e-papierosów potwierdziła również Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej: „Ustawa, która w tej chwili jest procedowana, nawet o szerszym zakresie, ma zgodę wszystkich i jest wypracowana wspólnie. I myślę, że to jest to rozwiązanie, w kierunku którego powinniśmy zmierzać”.

Spadek cen dla konsumentów

Dla użytkowników wielorazowych e-papierosów projekt UD363 oznacza w praktyce spadek wydatków. Wprawdzie akcyza na samo urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł, jednak zniknie równoległy, 40-złotowy podatek nakładany dotąd na wymienne wkłady. A to przecież po nie konsumenci sięgają regularnie, podczas gdy sprzęt kupują raz na długi czas.

Matematyka jest tu nieubłagana. Obecnie pojedynczy wkład bywa obciążony 40-złotową akcyzą. Po wejściu w życie reformy danina ta całkowicie znika. Wprawdzie od 2027 r. stawka za płyn skoczy o 40 groszy za mililitr (czyli o 80 groszy przy standardowym wkładzie 2 ml), to realne obciążenie podatkowe pojedynczego wkładu spada aż o 39,20 zł. Taka różnica już przy pierwszym zakupie z nawiązką pokrywa 10-złotową podwyżkę akcyzy na samo urządzenie.

W efekcie nowe regulacje mogą odczuwalnie obniżyć koszty korzystania z legalnych systemów wielorazowych.

Eliminacja szarej strefy

Rynkowe starcia producentów z importerami nie mogą przysłaniać kluczowej kwestii, czyli zatrważającej skali szarej strefy. Jak wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej, tylko w pierwszej połowie 2026 r. podczas ponad 1,2 tys. kontroli funkcjonariusze przejęli 424,4 tys. e-papierosów oraz przeszło 6,7 mln ml płynu.

To wyzwanie sięgające znacznie dalej niż same ubytki w budżecie. Towar z niesprawdzonego źródła oznacza realne ryzyko dla zdrowia użytkowników, którzy pozbawieni są możliwości weryfikacji faktycznego składu chemicznego kupowanych produktów.

Państwo nie może zachowywać biernej postawy wobec zalewu nielegalnego towaru, bez karnego handlu i instrumentalnego wykorzystywania luk w przepisach. Rachunek za opieszałość i brak skutecznej kontroli spłacają dziś uczciwie działający przedsiębiorcy.

Projekt UD363 uszczelni system i wyeliminuje część schematów unikania akcyzy, zwłaszcza tych opartych na niuansach konstrukcyjnych czy sprzedaży urządzeń w elementach. Fundamentem powodzenia reformy pozostają jednak twarde egzekwowanie prawa i nieustępliwe kontrole na rynku.

Skutki regulacji

Spór o opodatkowanie e-papierosów sięga znacznie głębiej niż prosty konflikt na linii biznes-fiskus. Po jednej stronie stoją międzynarodowe koncerny, podmioty o zagmatwanych strukturach kapitałowych i rynek wiszący na zagranicznej produkcji. Po drugiej, rodzimi, uczciwi gracze oczekujący od państwa przewidywalności, przejrzystość prawa oraz równych reguł gry dla wyrobów o tym samym przeznaczeniu.

W centrum tego układu znajduje się państwo, na którym ciąży obowiązek dostosowania przepisów do postępu technologicznego, walki z szarą strefą i uszczelniania poboru danin. Przypadek technologii indukcyjnej dobitnie dowodzi, że niuanse w definicjach prawnych mają wielomilionowy ciężar gatunkowy. W konkretnym segmencie jeden globalny gigant zyskał pozycję wyłącznego dostawcy rozwiązań, których wkłady traktowano preferencyjnie względem konkurencji. Sam resort finansów w oficjalnych dokumentach przyznał, że asymetria w opodatkowaniu poszczególnych konstrukcji była faktem i wymagała interwencji ustawodawczej.

Dlatego debata nad projektem UD363 powinna dotyczyć twardych faktów: czy reforma rzeczywiście zrówna szanse konkurujących technologii, ukróci optymalizację podatkową, zapewni biznesowi stabilność i jak wpłynie na portfele konsumentów. Nie bez znaczenia pozostaje stanowisko kluczowych organizacji gospodarczych, których przedstawiciele podczas prac w parlamentarnych komisjach jednoznacznie poparli kompleksowe porządki w branży.

Obecny status quo nie jest bowiem w interesie całego rynku. Zdecydowana większość przedsiębiorców buduje swoją pozycję na transparentnej konkurencji, jednakowej dla wszystkich, niezależnie od skali podmiotu czy użytej technologii. Ostateczny kształt UD363 zdeterminuje nie tylko przyszłe wpływy do budżetu, ale przeformatuje układ sił w całym sektorze. A tam, gdzie pojedyncza luka prawna przynosi wybranym milionowe zyski rocznie, pytanie o realnych beneficjentów obecnych przepisów staje się kluczowym punktem całej dyskusji.