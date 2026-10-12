To ona zdecyduje ws. listu żelaznego dla Romanowskiego. Adwokat mówi o skandalu

Maria Turek rozpozna zażalenia dotyczące wydania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. To sędzia warszawskiego sądu okręgowego, delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Mowa o dwóch zażaleniach, ponieważ jedno złożyła prokuratura, a drugie obrona byłego wiceministra sprawiedliwości.

List żelazny dla Romanowskiego. Wiadomo, kto rozstrzygnie

Pod koniec września w nieprawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Konrad Mielcarek zgodził się na wydanie listu żelaznego zbiegłemu z kraju posłowi PiS, którego oskarża się o poważne nadużycia przy korzystaniu z Funduszu Sprawiedliwości.

Jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, Marcin Romanowski będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z tzw. wolnej stopy. Oznacza to, że nie trafi do aresztu aż do prawomocnego końca toczącego się w jego sprawie postępowania.

Powrót Romanowskiego do kraju będzie jednak wiązał się z określonymi obowiązkami. Musi on stawiać się na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Nie może opuszczać stałego miejsca pobytu i nie wolno mu utrudniać prowadzonego postępowania.

List żelazny. Obrońca Romanowskiego mówi o skandalu

Obrońca Romanowskiego na platformie X zwrócił uwagę na kwestię wyłonienia sędziego do rozpatrzenia zażalenia. Jego zdaniem naruszono procedury, ponieważ pominięto sekcję zażaleniowo-wnioskową sądu apelacyjnego.

„Skandaliczna sytuacja w sprawie zażalenia dotyczącego listu żelaznego M. Romanowskiego. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie pominięto 12 sędziów do rozpoznania zażalenia z naruszeniem podziału czynności orzeczniczych” – pisał mec. Bartosz Lewandowski.

Warto zaznaczyć, że we wspomnianej sekcji zażaleniowo-wnioskowej orzekają tzw. neosędziowie. Chodzi o osoby nominowane w krytykowanych przez środowisko procedurach, wprowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa po 2017 roku.

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