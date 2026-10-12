Rutkowski przekazał nowe informacje ws. afery. „Kołodziejczak nikogo nie częstował żadnymi środkami”

Kanał Zero opublikował głośny materiał dot. posła Michała Kołodziejczaka. W sprawie tej komunikat prasowy wydali 12 października śledczy. „W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań posła Michała Kołodziejczaka, w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających” – przekazali przedstawiciele PO.

Dzień wcześniej parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej pojawił się w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) – w towarzystwie popularnego detektywa. Krzysztof Rutkowski przekazał w poniedziałek, że Kołodziejczak miał przyjść do jego biura już miesiąc temu. Miał powiedzieć, że jest szantażowany przed dwie kobiety, z którymi wcześniej współpracował (przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r.). Miał być przez nie „zmuszany do określonego zachowania”.

Kołodziejczak „nikogo nie częstował” nielegalnymi substancjami? Rutkowski zabrał ws. głos

Ponoć wszystko zaczęło się, gdy został członkiem Rady Ministrów (jako wiceszef resortu rolnictwa) – kobiety liczyły na różnego rodzaju „profity” od niego – m.in. „ekonomiczne”, jak i w postaci stanowisk. – Niestety pan wiceminister nie był w stanie spełnić tych oczekiwań i zaczęły się problemy – znany detektyw. Rutkowski poruszył też wątek na*****ków. – Z informacji, które ja posiadam – pan wiceminister Kołodziejczak nikogo nie częstował ani na*****kami, ani żadnymi środkami odurzającymi – zapewnił w trakcie konferencji w Sejmie.

Z jego ustaleń wynika, że do tamtej pory ani jedna, ani druga kobieta miała nie powiadomić ws. policji. Detektyw miał natomiast kontaktować się ze służbami, ale w tamtym momencie poseł KO nie chciał jeszcze informować o rzekomych szantażach organów ścigania.

Rutkowski zastrzegł, że nie chce wskazywać winnych – zaznaczył, że sprawę tę wyjaśnić powinni teraz śledczy.

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