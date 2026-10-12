Sędzia poskarżył się na ministra Żurka. KRS odpowiedziała na wniosek

Krajowa Rada Sądownictwa w poniedziałek 12 października wydała komunikat, w którym poinformowała o powołaniu specjalnego zespołu. Ma on zająć się wnioskiem sędziego Konrada Mielcarka, który dotyczył jednego z wpisów ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

KRS zajmie się skargą na Żurka. Powstał specjalny zespół

Jak informuje KRS, sędzia Mielcarek „zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa o zajęcie stanowiska w związku z wypowiedzią ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka opublikowaną w serwisie X po wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu”.

„Sędzia Mielcarek zarzuca ministrowi sprawiedliwości personalny atak na sędziego, zamiast ograniczenia się do merytorycznej oceny podjętej przez niego decyzji” – dodawał rzecznik prasowy KRS sędzia Jarosław Łuczaj. Przekazał też w komunikacie, że powstanie specjalny zespół, który zajmie się tą właśnie skargą.

„W związku z tym przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa postanowił powołać zespół w składzie – przewodnicząca sędzia Aleksandra Wrzesińska–Nowacka oraz członkowie: sędzia Jarosław Łuczaj i poseł Jarosław Urbaniak – w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie i przedstawienia go Radzie” – informował.

Żurek zaatakował sędziego. „Ze stajni Ziobry”

Ostra reakcja ministra Żurka była wynikiem decyzji sędziego Konrada Mielcarka w sprawie listu żelaznego dla posła Marcina Romanowskiego. Zdaniem prokuratora generalnego, ukrywający się za granicą polityk nie zasługiwał na szczególne względy.

We wpisie na X Żurek nazywał Mielcarka „neosędzią ze stajni Ziobry”. Zarzucał mu, że „jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości”. „Gdy te same przepisy uderzają w obywateli – mają działać bezlitośnie. Gdy uderzają w partyjnego kolegę – nominat tamtej władzy wyrzuca ustawę do kosza. Zasada »swoi chronią swoich« tutaj nie zadziała” – oceniał minister sprawiedliwości.

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