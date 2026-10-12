Tajne spotkanie Kosiniaka-Kamysza i Trumpa. „Amerykanie wysłali sygnał, że Bielan przegiął”

O szczegółach tajnego spotkania, którego przebieg nie jest znany – m.in. stąd budzi tak wielkie emocje – mówił m.in. europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan, który je współorganizował, twierdzi, że ono m.in. zmian w rządzie. Opowiadał o wszystkim na antenie Telewizji Republika, co spotkało się z szybką reakcją ministra spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zaznaczał, że resort „nie upoważnił” europarlamentarzysty do prowadzenia rozmów o składzie Rady Ministrów.

Wieść o tajnym spotkaniu Donalda Trumpa – przywódcy Stanów Zjednoczonych z ministrem obrony narodowej – Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wywołała raczej negatywne reakcje opinii publicznej – czego być może nie spodziewali się politycy opozycji. – PiS oficjalnie mówi: „Ale nie no, jaka zmiana władzy? Z naciskiem zagranicy? To w ogóle nie wchodzi w grę” – sparafrazował stanowisko partii Andrzej Stankiewicz, współprowadzący podcastu „Stan wyjątkowy”.

Adam Bielan przesadził? „Są na niego totalnie wkurzeni”

Wicenaczelny Onetu przypomniał w tym kontekście wypowiedź Przemysława Czarnka – kandydata PiS na premiera. – Nie życzę sobie, żeby jakakolwiek stolica jakiegokolwiek państwa na świecie (...) i w Europie ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie – mówił poseł PIS. Stankiewicz zauważył, że były szef resortu edukacji „nienawidzi Bielana”, bo ten „różne rzeczy o nim opowiadał”.

–Jednocześnie politycy PiS oficjalnie mówią: „To [zmiany w rządzie pod wpływem USA – red.] nie jest najlepsze rozwiązanie”. Więc pytanie jest takie: „Czy to była zaplanowana strategia”? Bielan detonuje tę historię, ona żyje, uderza w rząd, buduje nieufność. Sikorski się wścieka. I dopiero jak PiS zobaczył, że ludzie źle reagują na próby zmiany władzy w Polsce, to się wycofali – wskazał Stankiewicz.

Dziennikarz Kamil Dziubka powiedział natomiast, co „usłyszał z kręgów rządowych”. – Amerykanie wysłali sygnał, że Bielan przegiął. To znaczy, że są na niego totalnie wkurzeni – powiedział.

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