Polska ma nową broń przeciw rosyjskim dronom. Krytycy mogą się zdziwić

Miały być kosztowną pomyłką polskiej armii. Kupione bez rakiet, przez lata zbierały cięgi od krytyków. Teraz koreańskie myśliwce mają bronić polskiego nieba.
Na początku października Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że eskadra samolotów bojowych FA-50GF Fighting Eagle, która stacjonuje w bazie lotniczej w Mińsku Mazowieckim, została wprowadzona do dyżurów bojowych. Na tą informację wielu czekało z niecierpliwością i nadzieją – wielokrotnie krytykowane maszyny mogą zamknąć usta niedowiarkom i krytykom.
Zmęczenie F-16
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.