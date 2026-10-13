Polska ma nową broń przeciw rosyjskim dronom. Krytycy mogą się zdziwić

Na początku października Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że eskadra samolotów bojowych FA-50GF Fighting Eagle, która stacjonuje w bazie lotniczej w Mińsku Mazowieckim, została wprowadzona do dyżurów bojowych. Na tą informację wielu czekało z niecierpliwością i nadzieją – wielokrotnie krytykowane maszyny mogą zamknąć usta niedowiarkom i krytykom.

Zmęczenie F-16