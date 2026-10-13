Sikorski w kolejnym zagranicznym wywiadzie. „Jeśli zaczną ginąć ludzie...”

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z brytyjskimi dziennikarzami podkreślał, że państwa członkowskie NATO powinny być gotowe na zdecydowaną reakcję po kolejnym ataku hybrydowym Rosji. Jak mówił, Moskwa coraz częściej decyduje się na tego typu prowokacje, a w którejś z nich mogą zginąć ludzie.

Sikorski o eskalacji rosyjskich działań. Spodziewa się najgorszego

Jako cel Kremla wskazał destabilizację europejskich społeczeństw. – Pytanie brzmi, co stanowi atak, atak transgraniczny. Dopóki chodzi o szkody materialne, to jedno, ale jeśli zaczną ginąć ludzie, będziemy musieli przeprowadzić kolejną bardzo poważną rozmowę w NATO – stwierdzał polski minister.

Sikorski przyznał, że nie istnieje z góry uzgodniona definicja momentu, w którym działania hybrydowe Rosji przekroczą granicę i będą wymagały reakcji całego NATO. Przypomniał, że Polska i Estonia występowały już wcześniej o konsultacje na podstawie art. 4 traktatu północnoatlantyckiego. Miało to miejsce wówczas, gdy przestrzeń powietrzną obu krajów naruszały rosyjskie drony i samoloty.

„Financial Times” przypomniał, że europejski wywiad od miesięcy ostrzega przed drastycznym nasileniem rosyjskich działań sabotażowych. Niemcy zapowiadali, że mowa o nowej, potencjalnie śmiercionośnej fazie działań Moskwy. Sikorski zaapelował, by w pierwszej kolejności zamknąć rosyjskie konsulaty, ograniczyć liczbę dyplomatów z tego kraju oraz ograniczyć im swobodę przemieszczania się po Unii Europejskiej.

Sikorski chce ograniczyć Rosjanom możliwość podróży po Europie

Sikorski chce też paszportów biometrycznych dla wszystkich Rosjan, którzy wjeżdżają do strefy Schengen. Zauważył, że w ubiegłym roku kraje Wspólnoty wydały rosyjskim obywatelom aż pół miliona wiz turystycznych. Szef polskiego MSZ chce, by restrykcje w tej kwestii omówić na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu.

Polski polityk zapowiedział, że będzie starał się o zaproszenie Polski na szczyt G20 w Manchesterze. W zamian za to Polska miałaby odwdzięczyć się Brytyjczykom poparciem w kwestii zacieśniania stosunków z Unią Europejską. – Uważamy, że UE była lepsza z Wielką Brytanią i byłaby lepsza, gdyby nadal do niej należała – podkreślił. Jednocześnie Sikorski stwierdził, że ostatnich 30 lat Polski w pełni uzasadnia zaproszenie naszego kraju do G20.

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