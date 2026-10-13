Nawrocki wskazał brata gwiazdy TV Republika na ambasadora w USA? Odpowiedź mówi wszystko

Karol Nawrocki został zapytany przez „Rzeczpospolitą”, czy w kwestii ambasadorów jest gotowy wrócić do rozmowy z Radosławem Sikorskim albo bezpośrednio z Donaldem Tuskiem, żeby odblokować nominacje. Prezydent na starcie wykluczył szefa MSZ, bo „rozmowy z nim w tej sprawie nie mają żadnego znaczenia”. Jak argumentował lider polskiej dyplomacji „nie jest gospodarzem sytuacji i nie może samodzielnie doprowadzić tych ustaleń do końca”.

Nawrocki wyraził gotowość do rozmów z premierem i do powrotu „do porozumienia, które nadal leży na stole”. – Często odwiedzam państwa, w których spotykam świetnych dyplomatów, którym z chęcią podpisałbym nominację ambasadorską. Z którymi współpracowałem jeszcze jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i prezes IPN – zaznaczyła głowa państwa. Nawrocki podkreślił, że „chce rozwiązać problem systemowo, a Sikorski nie zdołał uporządkować tej sprawy ani z Andrzejem Dudą, ani z nim”.

Karol Nawrocki i spór o ambasadorów. Radosław Sikorski liczył na Rafała Trzaskowskiego?

Prezydent zauważył, że „wielu ambasadorów wciąż nie zostało odwołanych, a wielu ludzi odwołano nieprawidłowo i do dziś pozostają ambasadorami. – To, co zrobił minister Sikorski, licząc na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach, było niezgodne z konstytucją. Coś takiego nigdy nie powinno się wydarzyć w polskiej dyplomacji. Żeby to naprawić, nie można brać leku przeciwbólowego. Trzeba usiąść i wyleczyć tę chorobę – tłumaczył Nawrocki.

Głowa państwa pytana o Nikodema Rachonia jako o ambasadorze w USA podkreśliła, że „o nazwiskach nie chce rozmawiać”. – Z ministrem Sikorskim podczas dwóch bardzo dobrych, kulturalnych i merytorycznych spotkań ustaliliśmy całą mapę drogową wyjścia z tego kryzysu. Każdy z nas w pewnych kwestiach ustąpił. Porozumienie miało dotyczyć ważnych stolic europejskich i innych ważnych placówek na świecie, z odpowiednim parytetem między rządem a prezydentem – mówił.

Donald Tusk nie zgodził się na porozumienie prezydenta z szefem MSZ?

– To miał być pierwszy krok i wyraz dobrej woli w sprawie konkretnych stanowisk, który pozwoliłby rozwiązać cały problem. Wszystko było gotowe – dodał Nawrocki. Prezydent przyznał, że udało się dogadać ws. pakietów krajów. – Po kilku rundach spotkań uścisnęliśmy sobie dłonie i powiedzieliśmy: dogadaliśmy się. To było porozumienie korzystne dla Polski, uwzględniające świetnych polskich dyplomatów. Miało być pierwszym krokiem do rozwiązania całego kryzysu – wyjaśniła głowa państwa.

– Tusk się na to nie zgodził. Dziś nie zależy na tym rządowi, bo to rząd mianuje swoich kierowników placówek i na złość prezydentowi obniża rangę naszej reprezentacji w relacjach z ważnymi partnerami. Dogadanie się nie leży w ich partykularnym i politycznym interesie, przerzucają się za to odpowiedzialnością, próbując ukryć swój polityczny plan – kontynuował Nawrocki. Prezydent podsumował, że „nie będzie prosił szefa rządu, ale wysyła jasny sygnał za sprawą tego wywiadu”.

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