Co dzieje się na linii Nawrocki–Tusk? Prezydent zabrał głos

Karol Nawrocki udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej” , w którym odniósł się m.in. do relacji z Donaldem Tuskiem, a także stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Nawrocki ujawnił szczegóły współpracy z Tuskiem

W rozmowie z gazetą prezydent zapewnił, że w kwestiach bezpieczeństwa państwa współpracuje z premierem. Jako przykład podał incydent, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 r., „gdy nadleciała nad Polskę chmara dronów” .

– Odbyliśmy też wspólne, wielogodzinne ćwiczenia reakcji administracji państwowej na potencjalne zagrożenia. Wszystko odbywało się w spokoju i porozumieniu, więc mimo moich krytycznych ocen premiera Donalda Tuska i jego ofensywnej postawy wobec mnie, w sytuacji rzeczywistego zagrożenia potrafimy być w dialogu – zapewnił prezydent.

– Naprawdę potrafimy ze sobą rozmawiać, gdy ćwiczymy reakcje na zagrożenie albo musimy na nie reagować – dodał polityk.

Rozmowy Polski z USA. „Amerykanie chcą rozmawiać z ośrodkiem prezydenckim”

Prezydent odniósł się także do spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. – Żeby zrozumieć istotę tego spotkania, trzeba jeszcze raz narysować oś czasu. W sierpniu 2025 r. powstała strategia rozmowy z prezydentem Trumpem o stałej obecności wojsk USA, a 3 września był sukces i zapowiedź zwiększonej obecności amerykańskiej w Polsce. Potem miały powstać dokumenty i wspólny zespół BBN i MON. To się nie wydarzyło. W styczniu w MON zapadła decyzja, że przedstawiciel prezydenta nie będzie uczestniczył w rozmowach. Amerykanie mówili jasno: chcemy rozmawiać także z ludźmi prezydenta, bo to ustalenia dwóch prezydentów – relacjonował Nawrocki.

Dodał także, że wiedział o spotkaniu Kosiniaka-Kamysza z Trumpem, a w jego organizacji pomagali pracownicy jego kancelarii. – Z mojej perspektywy kontekst tego spotkania jest naturalny. Chodziło o to, żeby ustalenia dwóch prezydentów potwierdził także minister obrony narodowej – doprecyzował polityk.

Powiedział też, że widzi efekty tego spotkania. – Po nim MON złożyło ofertę w sprawie stałej bazy stronie amerykańskiej – kontynuował Nawrocki.

Ujawnił też szczegóły dotyczące amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Podkreślił, że ich obecność „jest jedną z gwarancji bezpieczeństwa” .

– Im więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, tym lepiej. Są bardzo dobrze przyjmowani przez Polaków. Powiedziałem kiedyś prezydentowi Trumpowi, że Amerykanie to pierwsi obcy żołnierze na terenie Rzeczypospolitej, których przyjmujemy z otwartością. Przez wieki byli w Polsce żołnierze z państw, z którymi walczyliśmy, teraz są tacy, których sami zaprosiliśmy – mówił prezydent.

Polityk podkreślał też, że jego kontakty z Donaldem Trumpem przyczyniły się do tego, że przywódca USA zapowiedział stałą obecność wojsk amerykańskich.

– Starałem się o to, bo wiem, że Amerykanie chcą rozmawiać z ośrodkiem prezydenckim. To także bezpośrednia relacja dwóch prezydentów jest jednym z atutów w staraniach o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce – podkreślał Nawrocki.

Pytany o to, czy Trump postawił jakieś warunki dotyczące baz, polityk odpowiedział, że „nie było takiej rozmowy. Z nikim” .

– Na tym chyba polega przewaga prezydenta Donalda Trumpa, że doskonale zna polską duszę. Wie, kim są Polacy. To nie wynika tylko z naszej osobistej relacji i z tego, że potrafimy ze sobą rozmawiać. Prezydent Trump, już od czasu wyboru w 2016 roku, docenia Polaków, polskich żołnierzy i wie, że sprawy polskie pozostają sprawami polskimi. Śmieszą mnie komentatorzy, którzy piszą o takich czy innych naciskach. To są publicystyczne wymysły – dodał.

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