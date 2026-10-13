Lawina spekulacji ws. Trzaskowskiego. „Chowano mnie już do trumny z dziesięć razy”

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie zwyciężył Łukasz Gibała, który uzyskał poparcie na poziomie 62,12 proc. (ponad 161 tys. głosów). Jego rywalka – Monika Piątkowska – zdobyła 37,88 proc. (ponad 98 tys. głosów). Frekwencja wyniosła 44,27 proc.

Wybory w Krakowie. Rafał Trzaskowski reaguje. „Na pewno daje nam do myślenia”

Po wyborczym rozstrzygnięciu pojawiła się lawina komentarzy, a do sprawy odniósł się również Rafał Trzaskowski. – Aleksander Miszalski (który został odwołany z funkcji prezydenta Krakowa w referendum – red.) w dwa lata nie miał szans na to, by udowodnić, jakim jest prezydentem. Dodatkowo odziedziczył olbrzymie długi po poprzedniku. W kampanii referendalnej pojawiły się wielkie pieniądze, trudno było stawić czoła takiemu wyzwaniu. Teraz, jak się okazało, też nie było łatwo – stwierdził w wywiadzie dla Business Insider Polska.

– Przegrana naszej kandydatki na pewno daje nam do myślenia. Choć oczywiście lokalne uwarunkowania krakowskiej polityki są specyficzne, porażkę trzeba przyjąć z pokorą i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Kampania wyborcza, która zadecyduje o przyszłym kształcie rządu, tuż za rogiem – zaznaczył włodarz stolicy.

Co dalej z Trzaskowskim? „Nie wiem, co będę robił za pięć lat”

Kilka tygodni temu fiasko poniosła Stołeczna Operacja Referendalna, która zbierała podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ws. odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Prezydent Warszawy w nowym wywiadzie został zapytany o własną przyszłość.

– Nie wiem, co będę robił za pięć lat. Od ośmiu lat jestem prezydentem Warszawy i ta funkcja sprawia mi najwięcej satysfakcji, tu jest prawdziwa sprawczość. Jeżeli ustawa o dwukadencyjności nie zostanie zniesiona i nie będzie mi dane ubiegać się po raz kolejny o wsparcie Warszawiaków, wtedy będę się zastanawiał, co dalej – zaznaczył Trzaskowski.

– Nauczyłem się już, że w polityce można się spodziewać wszystkiego. Ja nie składam broni, mam swoje ambicje, nie jestem już specjalnie młody, ale nie jestem też w wieku emerytalnym. Dziś można zniknąć z polityki w tydzień. Wydaje mi się, że udowodniłem, że mam pewnego rodzaju wyporność — że to nie jest tak, że pojawiłem się w polityce wczoraj i mogę z niej zniknąć jutro. Jednak chowano mnie już do trumny z dziesięć razy, a z drugiej strony — przewidywano mi wielką przyszłość. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Nastroje wokół mnie w czerwcu i dziś są trochę inne, a może za pół roku będą jeszcze inne. To wszystko zależy od mojej ciężkiej pracy i oceny wyborców – analizował Trzaskowski.

Prezydent Warszawy poinformował, że nie wyklucza powrotu do Brukseli, ale jednocześnie zaznaczył, że są też inne scenariusze. – Jeżeli ktoś zakłada tylko jeden scenariusz, to źle to się kończy – ocenił Trzaskowski.

Czytaj też:

Tak Nawrocki odpowiedział na pytanie o Berka w TK. „Mam pewną strategię” Czytaj też:

Tak w Krakowie głosowali wyborcy Nawrockiego i Trzaskowskiego. Nowy sondaż