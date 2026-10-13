Dwa transfery z TV Republika do konkurencji. Ujawniono szczegóły

Maciej Strug dołączył do Newsmax Polska, gdzie od tygodnia pracuje jako reporter – poinformowały Wirtualne Media. Strug wcześniej był zatrudniony w TV Republika, z którą pożegnał się z końcem września 2026 roku. Poprzednio był reporterem „Teleexpressu”, który opuścił po zmianach w mediach publicznych. Strug prowadził wieczorne pasma informacyjne, m.in. program „Republika Wieczór”, czyli informacyjno-publicystyczne podsumowanie dnia.

– Mogę potwierdzić, że z końcem września kończę współpracę z Republiką. Powodów nie będę komentował. O moich dalszych planach będę dawał znać w październiku – mówił Strug. Do Newsmax Polska dołączył również we wrześniu Michał Trześniewski, który także ma przeszłość w Telewizji Republika. W nowym miejscu pracy jest reporterem. Trześniewski z TV Republika był związany od 2013 r., gdy stacja zaczęła nadawanie.

Maciej Strug i Michał Trześniewski z TV Republika do Newsmax Polska. Dołącza też Franciszek Beszłej

„Był prezenterem serwisów informacyjnych. Prowadził program ‘Suma Dnia’. Był gospodarzem programu ‘Wolne Głosy Zagranica’, w którym omawiane są bieżące wydarzenia polityczne i społeczne ze świata. Prowadził też autorski ‘Magazyn Wojskowy’. Pracował jako oficjalny wysłannik i korespondent wojenny TV Republika w Kijowie i okolicach. Jego artykuły i komentarze można znaleźć też w portalu Niezależna, powiązanym kapitałowo z mediami Strefy Wolnego Słowa” – czytamy.

Trzecim wzmocnieniem Newsmax Polska jest Franciszek Beszłej, który dołączył do stacji w październiku jako wydawca. Wcześniej był zatrudniony na takim samym stanowisku w TVP World. Z anglojęzycznym kanałem informacyjnym Telewizji Polskiej był związany od 2021 r. Zajmował się tematami z pogranicza historii, polityki oraz społeczeństwa. Transfery potwierdziło biuro prasowe Newsmax Polska.

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