Podpalenie bazy Starlinków na Mazowszu. Kontrterroryści zatrzymali kobietę w Niemczech

Niemieccy policjanci zatrzymali kobietę, która może mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków w Woli Kobrowskiej – podało RMF FM. Do zatrzymania doszło w Berlinie w odrębnej akcji kontrterrorystów. Kobieta najprawdopodobniej miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Sporo wskazuje na to, że była kierowcą Turków, o których zatrzymaniu informował w poniedziałek Donald Tusk.

Polska prokuratura będzie teraz oceniać jaki wpływ miała kobieta w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. W zależności od ustaleń może zapaść decyzja, aby domagać się jej wydania do naszego kraju.

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