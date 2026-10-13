Afera wokół Kołodziejczaka nabiera rozpędu. Ujawniono nowe szczegóły. „Barbarzyństwo”

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu portal zero.pl opublikował relacje kobiet, które współpracowały z byłym wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem. Zarzucały politykowi stosowanie przemocy, kierowanie gróźb w ich stronę, a także poniżanie. W poniedziałek serwis ujawnił doniesienia kolejnych byłych pracownic polityka.

Jedna z nich przekazała, że „przyjmowała z Kołodziejczakiem narkotyki i wówczas doszło między nimi do stosunku” . Wtedy polityk miał domagać się, by kobieta „targowała się z nim, ile chce zarabiać jako asystentka” . – Usłyszałam, że jak komukolwiek powiem, to mnie zabije – dodała. Według drugiej kobiety Kołodziejczak miał pomiatać i manipulować swoimi pracownikami.

Polityk złożył w łódzkiej ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Obecnie współpracuje z detektywem Krzysztofem Rutkowskim, który zajmuje się ostatnimi doniesieniami na jego temat.

13 października Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdziła, że „otrzymała zawiadomienie złożone przez posła Michała Kołodziejczaka w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dotyczy ono zmuszania do określonego zachowania (art. 191 par. 1 kk)” . Dodano, że „obecnie w ramach postępowania sprawdzającego trwa analiza i weryfikacja zawartych tam treści” .

Afera wokół Kołodziejczaka. Siekierski: Podjąłem decyzję, aby przejąć nadzór nad departamentem

Do informacji medialnych dotyczących Kołodziejczaka odniósł się były minister rolnictwa, Czesław Siekierski. Polityk PSL przyznał, że nie ma pewności, czy relacje kobiet są prawdziwe. Pytany o to, czy polityk m.in. sprawdzał komputery pracownikom oraz, czy traktował ich w nieodpowiedni sposób, odpowiedział, że „te informacje się pojawiały” .

– Kiedy prosiłem o ich sformalizowanie, czy to w formie przekazu bezpośredniego, czy pisemnego to pracownicy nie byli chętni, mieli pewne obawy. W związku z tym nie chciałem w jakiś sposób wymuszać formalnego zgłoszenia. Miałem wątpliwości, na ile ten przekaz był odpowiedni do zaistniałej sytuacji. W związku z tym podjąłem decyzję, aby przejąć nadzór nad tym departamentem (...) – przekazał w rozmowie z zero.pl.

– Mieliśmy szereg informacji, które tworzyły wrażenie, ale nie były informacjami potwierdzonymi w sposób formalny – dodał.

Pracownicy zgłosili sprawę do prokuratury

Ustalenia mediów skomentował także Sławomir Izdebski, prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W rozmowie z serwisem zero.pl przyznał, że „odetchnął z ulgą” , gdy na jaw wyszły doniesienia dotyczące posła.

– Otrzymywałem te informacje już wcześniej. Tylko że ten problem nie dotyczy wyłącznie dwóch pań. Dostałem anonimowy telefon, nie wiem, czy od którejś z tych pań, ale od osoby z Agrounii, która powiedziała, że (...) Michał przed każdym protestem „wciąga noskiem i dopiero wychodzi” , dlatego tak się zachowuje (...) – relacjonował Izdebski.

Przekazał też, że otrzymywał anonimowe doniesienia ws. zachowania polityka, jednak nie były to informacje udokumentowane. – Starałem się wykonać taki przekaz, żeby mi dostarczono jakieś dokumenty, jakiekolwiek, świadczące o jego zachowaniu. Wszedłem w posiadanie wiedzy ustnej, pokazującej, jakim barbarzyństwem wykazywał się Michał Kołodziejczak w odniesieniu do swoich podwładnych, szczególnie kobiet. Jak wybuchła ta afera natychmiast dostałem pismo z ministerstwa, anonimowe, ale wiem, że pochodzi od pracowników (....). Dzisiaj złożyłem w ministerstwie wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy o udzieleniu informacji publicznej, czy jest prawdą, że Michał Kołodziejczak zachowywał się w taki, a nie inny sposób – przekazał Izdebski.

Następnie przytoczył treść pisma, które otrzymał. Wskazano w nim, że Kołodziejczak „bardzo źle traktował pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” , a także, że „szczególnie brutalnie rozmowy z pracownikami były przeprowadzone w obecności jego asystenta Juliusza” . Obaj mieli zastraszać pracowników, twierdzić, że wiedzą, gdzie pracuje ich rodzina, przyjrzą się, gdzie byli na wakacjach itd.

Z pisma wynika także, że „jedna z kobiet miała też usłyszeć od Kołodziejczaka, że jeśli nie wykona jego polecenia, to przełoży ją przez kolano i będzie ja bił po gołej pupie” . – Pracownikom na służbowych spotkaniach miał też zalecać oglądanie filmu „Milioner” w reż. Sylwestra Szyszko, ponieważ według Kołodziejczaka film był o nim – opowiadał prezes OPZZ.

Według autorów pisma Kołodziejczak miał też sprawdzać „ze stoperem w ręku” , czy ktoś przybył punktualnie na spotkanie. Z kolei w swoim gabinecie miał zdjęcie z premierem Donaldem Tuskiem, a pracownikom miał mówić, że „jest jego wybrańcem” .

Zwracano też uwagę, że „czasami zmieniał przy pracownikach skarpety” . Kołodziejczak miał też mówić, że wie, co jego pracownicy mają w swoich szufladach oraz o czym mówią w swoich pokojach.

Izdebski poinformował także, że zwrócił się z pytaniami do resortu w sprawie zachowania Kołodziejczaka. – To utwierdziło mnie w przekonaniu, że to, co działo się w Ministerstwie Rolnictwa, jest na 99 proc. prawdą. Dzisiaj mogę powiedzieć krótko: jeśli ministerstwo na moje pytania odpowie, że nic nie wiedziało, to zrobię wszystko, żeby udowodnić, że kłamie – poinformował prezes. Dodał także, że do prokuratury miało trafić zawiadomienie pracowników ministerstwa dotyczące polityka.

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