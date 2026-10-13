Sikorski wbił szpilę Nawrockiemu. „Liczę, że nasz prezydent MAGA...”

9 października Donald Trump ogłosił, że zawarł z Władimirem Putinem porozumienie w sprawie dostawy na światowe rynki rosyjskiego diesla. Po tym, jak na prezydenta USA spadła fala krytyki przekazał za pośrednictwem Truth Social, że Ukraina i Rosja miały zgodzić się na wzajemne powstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną.

Tymczasem Ukraina nic o takim kroku nie wiedziała. – Zaskoczył nas ten nagły wpis prezydenta USA, w którym poinformował, że zapewnił zawieszenie broni w sektorze energetycznym. W tym samym czasie drony Shahed latały nad Ukrainą, a znaczna część Kijowa była pozbawiona wody i prądu. Trwały prace nad przywróceniem zasilania po uderzeniu w elektrownię – podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego. To reakcja na ruch Trumpa

Decyzję Donalda Trumpa podczas drugiego dnia Warsaw Security Forum skomentował Radosław Sikorski. Szef MSZ zwrócił uwagę na fakt, że gdy jeden z polskich dziennikarzy zapytał prezydenta USA o porozumienie z Władimirem Putinem, usłyszał w odpowiedzi, że amerykański przywódca pomógł w wyborze prezydenta Polski.

W nawiązaniu do tej wypowiedzi, minister spraw zagranicznych zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. - Liczę więc na naszego prezydenta MAGA, aby skorzystał z przyjaźni łączącej go z prezydentem Trumpem, żeby zrobić dwie rzeczy: zapewnić powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce oraz by przekonać go, że to Putin jest agresorem, a Zełenski jest ofiarą agresji, a wojnę kończy się, przekonując agresora, aby zmniejszył swoje ambicje, a nie prosząc ofiarę o kapitulację – stwierdził Radosław Sikorski.

– Rosja w ostatnim tygodniu przeprowadziła ponad 200 ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną, pomimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa „energetycznego rozejmu”. Europa musi wrócić do dyskusji nad kwestią wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów – dodał Ed Miliband, szef brytyjskiej dyplomacji, który brał udział w panelu z Radosławem Sikorskim.

Sikorski o pomocy dla Ukrainy. Stanowcza deklaracja

W dalszej części swojego wystąpienia Radosław Sikorski zapewnił o stałym wsparciu dla Ukrainy. - Naszym zadaniem jest również sprawienie, aby Ukraina przetrwała nadchodzącą zimę: za pomocą pomocy humanitarnej, dostarczania zbrojeń i pomocy energetycznej – zapowiedział minister spraw zagranicznych.

W podobnym tonie wypowiedział się Ed Miliband, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. – Władimir Putin nie wygrywa tej wojny, ale to nie jest dla nas wystarczające. Wsparcie dla Ukrainy pozostaje dla nas kluczowe. W tym miejscu chciałem podziękować Polsce za pomoc i zaangażowanie, ponieważ jesteście na pierwszej linii frontu – tłumaczył.

Radosław Sikorski nie szczędził także gorzkich słów pod adresem Rosji. – Wysłuchaliśmy przemówienia siergieja Ławrowa w Radzie Bezpieczeństwa, które było głównie tyradą przeciwko Europie. To był dla mnie znak, że oni właśnie zorientowali się, iż w rzeczywistości nie są w stanie tego załatwić tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Europa płaci za tę wojnę. Europa jest konsekwentna w wspieraniu Ukrainy i będziemy to kontynuować niezależnie od tego, co zrobi ktokolwiek inny – zapewnił szef MSZ.

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