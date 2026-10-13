Mocne słowa Żurka ws. doniesień o planach Kapińskiego w SN. „Prawny absurd”

Przypomnijmy, według doniesień medialnych na początku listopada ma się zebrać pełen skład Sądu Najwyższego, aby przyjąć uchwałę, która ma zabraniać podważania statusu neosędziów – wynika z ustaleń serwisu OKO.press. Miał o nią wnioskować pełniący funkcję I prezesa Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Prawnik również jest uważany za neosędziego.

Żurek: „Próba prawnego absurdu”

Krytycznie na temat pomysłu Kapińskiego wypowiedział się m.in. sędzia SN Bohdan Bieniek, przywołując ustawę kagańcową, a także porównując działania prezesa SN do aktywności prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

Do sprawy odniósł się również prokurator generalny Waldemar Żurek. „W Sądzie Najwyższym pod wodzą p.o. I prezesa neosędziego Zbigniewa Kapińskiego szykuje się próba prawnego absurdu. Neosędziowie zwołują pełny skład, by zakazać kwestionowania… samych siebie i grozić batem dyscyplinarnym sędziom stosującym prawo” – napisał w serwisie X.

Minister przywołał też wypowiedź sędziego Bieńka. „Sprawa jest oczywista i opiera się na fundamencie znanym od wieków. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Osoby, których status jest wadliwy i podważany przez ETPCz i TSUE, nie mogą wystawiać sobie dożywotniego certyfikatu bezkarności. Trafnie i bezkompromisowo ocenił to sędzia SN Bohdan Bieniek – to powtórka z ustawy kagańcowej. Próba zamrożenia niezależności sędziów i zablokowania testów bezstronności w celu ratowania własnych stanowisk” – dodał Żurek.

Żurek o działaniach neosędziów

Waldemar Żurek podkreślił także, że „tylko legalni sędziowie mogą tworzyć sąd. Neosędziowie sądu nie tworzą, a polskie społeczeństwo nie będzie płacić za ich bezprawne działania milionowymi odszkodowaniami z własnych kieszeni” .

Jednocześnie dodał, że „żadna wewnętrzna uchwała naruszająca art. 45 Konstytucji nie zatrzyma przywracania praworządności i nie uchroni nikogo przed odpowiedzialnością” , a „obywatele mają konstytucyjne prawo do niezależnego i legalnego sądu” .

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