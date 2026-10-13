66-latek szukał ochotników do zamachu na Tuska. „Sprawa jest naprawdę bardzo poważna”

„Wczoraj w Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu” – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Adam Szłapka. O sprawę na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej odesłał po komentarz do organów ścigania.

Nawoływał do zabójstwa Tuska i Czarzastego, został zatrzymany. Kosiniak-Kamysz zabrał głos

– Ja mogę powiedzieć w kontekście ogólnym. Tego hejtu, nienawiści i gróźb, również wobec mnie, wobec premiera i innych osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie, jest bardzo dużo. To nie jest tak, że w niedzielę pojawiła się jakaś pierwsza informacje i od razu wielkie larum z tego tytułu. Nie, tego jest bardzo dużo – tłumaczył Kosiniak-Kamysz. Szef MON wyjaśniał, że w sieci pojawiają się różnego rodzaju wpisy nawołujące do takich zachowań. Politycy dostają też je na skrzynki mailowe.

– Ta niedzielna w ocenie służb, nie tylko polskich, ale jak wsłuchamy się w głos przedstawicieli rządu Czech, była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, gdzie z łatwością niektórym przychodzi formułowanie różnego rodzaju wniosków, nawoływań do agresji. Doświadczają tego de facto wszyscy w Polsce – podsumował Kosiniak-Kamysz. Wśród tych osób wymienił dzieci w szkołach.

Możliwy zamach na Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Nowe informacje ws. zatrzymanego mężczyzny

W niedzielę rzecznik MSWiA poinformowała o informacji, która dotyczyła możliwego zamachu na Donalda Tuska i ministra obrony narodowej. Po kilku godzinach Marcin Kierwiński podał, że mężczyznę zatrzymano. Onet podał, że to 66-latek, który został zatrzymany w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzna „nie stawiał oporu, nie próbował uciekać i wykonywał wszystkie polecenia policjantów”. Ma zostać przesłuchany we wtorek. 66-latek swoje plany motywował politycznie.

Wrocławianin miał przeprowadzić atak za pomocą broni palnej i poszukiwał ochotników do pomocy. Mężczyzna kontaktował się z członkami innych zradykalizowanych grup w sieci. Za przygotowanie do popełnienia zamachu na konstytucyjny organ RP grozi do pięciu lat więzienia. W przypadku podjęcia działalności zmierzającej bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu kara wynosi 20 lat pozbawienia wolności. Za planowanie zabójstwa grozi do 15 lat za kratami.

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